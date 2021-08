Le previsioni segno per segno a cura di Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 9 agosto a domenica 15 agosto 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

La settimana oltre a spingervi a ricercare il meritato relax, amplificando il desiderio di divertirvi .. vi vuole traboccanti di spensieratezza. Se potete, rimandate, almeno per il momento, le responsabilità e i pensieri che collegano la vostra mente al lavoro .. e rilassatevi in compagnia di chi vi fa stare bene. Decidere di ritagliarsi una pausa dagli obblighi quotidiani si rivelerà un’idea azzeccata ed estremamente rigenerante, sotto tutti i punti di vista. Se, invece, avete a che fare con una crisi affettiva o matrimoniale .. “sforzatevi” ad esaminare la situazione con un certo distacco, senza farvi prendere dal vostro ben conosciuto impeto, per meglio valutare chi veramente ha ragione o chi ha torto. E se non riuscite ad avere le idee chiare sul da farsi, confidatevi con gli amici .. ma quelli sinceri però. Il Ferragosto si annuncia sereno, se vi circondate di persone allegre .. e se accantonate le preoccupazioni di carattere economico. Se dovete lavorare, la settimana non offre giornate eclatanti su cui puntare il tutto per tutto, ma le intuizioni si riveleranno innovative e redditizie.

TORO

Le Stelle – lunedì, martedì e mercoledì – lasciano intravedere un’incantata parentesi per riscoprirvi più complici con gli affetti .. e affiatati con gli amici. Forse è la magia del Ferragosto, ma la prima parte della settimana lascia ben sperare nelle riconciliazioni ! Chi, negli ultimi tempi, si è trovato coinvolto in una crisi, avrà modo di incominciare a “digerire” tutta la sofferenza che ha patito .. anche perché sarà meno impulsivo e decisamente più comprensivo.

Se riuscite ad esorcizzare gelosie, sospetti e malumori, vi accorgerete che i primi tre giorni della settimana si preannunciano generosi di fortuna e di redditizie gratificazioni. Fate i bravi a Ferragosto, perché la malandrina Luna dallo Scorpione non solo tenterà di alimentare un’insolita sensazione di ribellione, ma cercherà anche di rendervi più cocciuti del solito. Non rinvangate sulle delusioni che ormai appartengono al passato, non date retta al vostro imperturbabile orgoglio, ma cercate invece di trascorrere un weekend che vuole essere generoso di ardimentosa trasgressione. Per chi è solo ci sono delle improvvise chance, da acchiappare al volo, per vivere intriganti flirt .. senza precedenti.

GEMELLI

C’è baruffa nell’aria ! Le Stelle, nella prima parte della settimana, tenteranno di fare di tutto per farvi saltare i nervi. Il rischio di scattare per un nonnulla è davvero alto. Sarete combattuti tra il senso del dovere e il desiderio di scappare a gambe elevate dalle responsabilità. È vero che la voglia di dire tutto ciò che vi frulla per la testa prende il sopravvento, ma è anche vero che si rischia di calpestare (perlopiù immeritatamente) la sensibilità di chi vi sta accanto. Fate scivolare le provocazioni sul nascere, perché l’irritabilità che si viene a creare vi allontanerebbe da chi vuole rassicurarvi .. nonché rovinarvi le vacanze, Ferragosto compreso. Puntate tutto su giovedì e venerdì, che vogliono essere generosi di straordinarie sorprese. Organizzate le vostre vacanze e scegliete dove passare il Ferragosto, proprio in questi giorni .. non ve ne pentirete. La complicità con chi amate riceverà una fresca ventata di amorevolezza, romanticismo e sensualità. Sarete anche ispirati a rimediare a qualche vostra indelicatezza di troppo, magari organizzando una cenetta, riparatrice, a lume di candela (laddove si può). Se siete soli, le due giornate favorevoli che vi spettano, regalano un’autentica sorpresa.

CANCRO

La settimana – tranne giovedì e venerdì che si annunciano un pochino agitati e poco generosi di soddisfazioni – vuole brillare di amore per risplendere di serenità. Lunedì, martedì e mercoledì sono tre giornate davvero congeniali per prendere e partire. Organizzare una vacanza, un’escursione o scegliere di andare a trovare qualcuno che abita fuori città .. non si rivelerà un’idea sbagliata, anzi .. Se avete un qualcosa di importante da confidare a qualcuno, o dovete porgere la vostra spalla a chi magari si trova in difficoltà, questo è un eccellente momento per farlo. La complicità con la persona amata si rinforzerà nella reciproca comprensione. Gli affetti beneficeranno delle vostre ineccepibili premure. Ma sarà nel weekend di Ferragosto, che l’intesa con la persona prescelta farà scintille .. perché pretenderà di incendiarsi di intrigante, ardimentosa e sensuale trasgressione. Per chi è in cerca di un amore, potrà contare su azzeccate coincidenze che lasciano ben sperare in un incontro speciale. Nella vita di tutti i giorni, drizzate bene le vostre antenne, perché il fine settimana profuma di particolare Fortuna!

LEONE

Le Stelle vi spingeranno a tirare fuori quella sana dose di egoismo che farà bene al cuore, allo spirito e anche al portafoglio. Sì è arrivato il momento giusto per rivolgere esclusivamente su voi stessi tutta quella inesauribile generosità che vi appartiene dalla nascita. Questo vi aiuterà a trovare, dentro di voi, la grinta necessaria per controbattere quelle insidiose sensazioni di inadeguatezza che Saturno, anche se siete in vacanza, non smette di propinarvi. E quando ci si sente al top, è ovvio che anche chi ci è accanto ne beneficerà alla grande. Tutte le iniziative indirizzate a modificare il taglio di capelli, cambiare modo di vestire o iniziare a prendersi cura del proprio fisico attraverso massaggi, diete o esercizi fisici .. saranno decisamente le benvenute. Chi ha delle potenzialità imprenditoriali le metterà in azione nel tentativo di arrotondare le entrate. Idem per chi volesse vendere alcune cose che non usa più, sempre sospinto dal desiderio di avere più soldi a disposizione. Giovedì e venerdì, sono le giornate più propizie che la settimana vi riserva. Fate i bravi, quando arriva Ferragosto, perché la malandrina Luna dallo Scorpione accende la gelosia e fomenta il sospetto .. oltre che rendervi più capricciosi che mai.

VERGINE

Le Stelle si daranno un gran da fare per far sì che possiate trascorrere una settimana indimenticabile, sotto tutti i punti di vista. Le vacanze si riveleranno altamente rigeneranti .. e molti di voi avvertiranno un’inaspettata sensazione che custodisce il seme di una rivincita. Quasi a immaginare che il Destino vuole risarcirvi per tutte le prove e le fatiche che avete dovuto sostenere fin qui. La sfera dei sentimenti sarà quella che riceverà più benefici. Sarà impossibile resistervi .. ma anche le tentazioni saranno numerose ! La complicità nel rapporto di coppia si rinnoverà nella passione. L’affascinante Luna di Ferragosto, lascia ben sperare in un weekend particolarmente ricco di meravigliose e intriganti emozioni .. ovviamente da condividere con chi vi fa stare bene. La settimana si rivelerà altamente benefica se volete dare più ascolto al vostro istinto .. piuttosto che seguire sempre la ragione e la logica. Cogliete l’attimo, che vuole essere davvero irripetibile, se avete voglia di conoscervi più a fondo .. e portare alla luce il meglio ritrovato di voi stessi. Il Ferragosto è speciale .. anche se volete fare il primo passo verso una riconciliazione.

BILANCIA

Le Stelle vi aiuteranno a trascorrere una settimana che si annuncia a dir poco rigenerante … sotto tutti i punti di vista. Potrete contare su un mare di inaspettate opportunità che vi consentiranno di uscire, alla velocità della luce, da tutte le crisi in corso. Starà solo a voi coglierle per riscoprirvi “completi” .. come mai prima di adesso. Gli aiuti vogliono arrivare a voi attraverso le vie più impensabili .. grazie a dei consigli disinteressati o per effetto di tangibili sostegni da parte di chi vi vuole veramente bene. La settimana vuole risvegliare anche quella parte altruistica che è dentro ad ognuno di noi .. spingendovi a prendervi cura di chi amate, ascoltare chi si trova in difficoltà o dedicarvi a vere e proprie opere assistenziali. La ricompensa che trarrete non ha prezzo, perché vi farà sentire utili e indispensabili per qualcuno. L’amore si potenzierà nell’amicizia e le amicizie si rinnoveranno nella reciproca stima. Non vi risparmierete nel far sentire speciali le persone che fanno parte della vostra vita. Giovedì e venerdì, sono le giornate più generose che la settimana può offrirvi. Dopo tutta questa incantata magia, le Stelle vi offriranno anche l’opportunità di scoprire chi rema contro al vostro desiderio di serenità.

SCORPIONE

Un particolare intreccio di Stelle è pronto a favorire una vera e propria rinascita sentimentale. La settimana non vede l’ora di regalarvi una rinfrescante ventata di amorevolezza e spensieratezza che vi aiuterà a controbattere le estenuanti prove che Saturno contro porta con sé. Avrete modi di organizzare le vostre vacanze nel migliore dei modi .. e scegliere il posto più azzeccato dove trascorrere il Ferragosto. Sì perché sarete più socievoli del solito e decisamente più propensi a condividere la vostra vita con chi vi ama .. e vi stima davvero. La complicità nel rapporto di coppia si rinforzerà nell’intrigante gioco della seduzione. Gli affetti riceveranno molta più attenzione e premura da parte vostra. Vi accorgerete che l’amicizia è un sentimento che vale la pena di coltivare .. a tal punto da organizzare, se potete farlo, una vera e propria rimpatriata con vecchi compagni di scuola o con chi non vedete da tanto tempo. Al limite c’è il telefono .. Per chi è solo, saranno molteplici le opportunità per innamorarsi dell’amore. Il Ferragosto si prospetta indimenticabile .. perché i vostri preparativi per i festeggiamenti saranno ineccepibili.

SAGITTARIO

Le Stelle, capitanate da Marte contrario e contrariato dalla Vergine, lasciano presagire un po’ di maretta nell’aria .. che però vi esorta a chiarire tutte quelle incomprensioni e quelle parole non dette, che ultimamente hanno fatto breccia nelle vostre relazioni affettive e amorose. Non cadete nel loro insidioso trabocchetto, ma sforzatevi invece a decifrare i messaggi più costruttivi che lasciano intravedere, per ricostruire una nuova fiducia in voi stessi .. e nei vostri sentimenti. Scegliere di isolarvi o farsi prendere dall’insofferenza, significherà sprecare delle irripetibili opportunità che vogliono aiutarvi a scoprire se chi avete scelto di avere al vostro fianco è davvero la persona giusta che fa per voi .. oppure non lo è affatto. Se la vostra vita sentimentale procede a gonfie vele, non incontrerete nessuna crisi di rilievo .. se non qualche necessario, seppur teatrale, chiarimento che però la fortificherà sempre di più. Giovedì e venerdì sono le giornate più propizie che la settimana vi concede. Sfruttatele per organizzare le vostre vacanze o per decidere dove andare a trascorrere il Ferragosto .. se volete scongiurare snervanti intoppi o evitare di spendere più soldi del previsto.

CAPRICORNO

Le Stelle si riveleranno delle efficaci messaggere di amore ! La vigorosa complicità astrale che si viene a creare tra Venere e Marte dalla Vergine, vi consentirà di fare di ogni giorno un’autentica festa per gli innamorati. Avrete modo di liberarvi di tutte quelle incertezze che non vi fanno sentire appagati come desiderate essere. La vostra ritrosia caratteriale – che abitualmente vi conferisce un certo dominio degli istinti e dei sentimenti – ha davvero i muniti contati ! Sarà un po’ come “bruciare” le tappe .. e andare immediatamente diritti al traguardo finale. La complicità con la persona amata conquisterà punti preziosi .. perché si potenzierà nell’irresistibile e sensuale gioco della seduzione. I cuori solitari saranno inaspettatamente ardimentosi sul da farsi .. perché sapranno esattamente dove e chi andare a cercare per appagare il proprio desiderio di emozioni. I festeggiamenti di Ferragosto si annunciano indimenticabili, perché non solo sarete ineccepibili nei preparativi .. ma vi accorgerete che l’amore pretenderà di rinforzarsi nella reciproca lealtà.

ACQUARIO

Le Stelle si metteranno d’accordo tra loro, per risvegliare il vostro istinto amatoriale. Di pur certo il vostro disinibito desiderio di emozioni si manifesterà in tutto il suo splendore. La complicità con il partner si arricchirà di idee nuove in materia di seduzione .. che aprono a curiosi giochi d’amore. Vi divertirete un mondo a “scioccare” il vostro compagno o compagna di vita, coinvolgendolo con intriganti corteggiamenti .. che profumano di insaziabile trasgressione. Occhio alle tentazioni .. perché il desiderio di fare come le farfalle che vogliono volare di fiore in fiore sarà irresistibile. Le riconciliazioni sono alquanto beneficiate .. specialmente con gli amanti. Per i cuori solitari, la settimana offre poche, ma fruttuose, opportunità per vivere intense emozioni. Giovedì e venerdì sono le giornate migliori per fare di un incontro un ardimentoso coinvolgimento erotico/sentimentale. Anche il desiderio di incrementare le entrate di denaro, attraverso il gioco, si risveglia .. occhio però a non spendere e spandere. Il Ferragosto si annuncia incredibilmente spensierato .. ma solo e se vi circonderete di gente allegra.

PESCI

Le Stelle – lunedì, martedì e mercoledì – tenteranno di alimentare un non ben definito malumore, che oltre rischiare di essere interpretato come fosse un capriccio isterico .. va a incidere sul felice andamento delle vostre vacanze. Marte storto dalla Vergine può diventare un vero e proprio bastone tra le ruote .. ma solo e se siete imprigionati in una relazione che ormai è arrivata al capolinea. Cercate di stemperare l‘insoddisfazione che si viene a creare, tirate fuori ciò che non va .. ne va della vostra serenità. E se non basta, condividete le vostre ansie con chi reputate essere degno della vostra fiducia. Le unioni che sono immuni ai colpi maldestri di un Destino avverso, non incontreranno nessun impegnativo scossone, anzi .. si rinforzeranno sempre più nella reciproca comprensione, ma non dopo aver affrontato (e superato) degli indispensabili chiarimenti. Il Ferragosto si annuncia ricco di sorprese e generoso di soddisfazioni. La complicità col partner si arricchirà di intensità e gli affetti riceveranno una rassicurante boccata di ossigeno. Il fine settimana vuol essere favorevole anche per chi è alla ricerca di uno spensierato flirt.

