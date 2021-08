La giornata segno per segno

Cosa ci aspetta domani secondo lo Zodiaco

Ariete

Non dimenticate la diplomazia, può aiutarvi. Novità importanti nel settore degli affetti.

Toro

Ci vuole molta determinazione per fare rapidamente strada. In amore non potrebbe andare meglio.

Gemelli

La vostra intraprendenza nella professione sarà premiata. Negli affetti siete troppo riservati.

Cancro

Siate più realisti, guardate in faccia la realtà quando fate progetti. Rapporti tesi con il partner.

Leone

In questi giorni il lavoro procede in maniera discontinua. Aprite le porte all’amore, senza paura.

Vergine

State pian piano acquistando fiducia in voi stessi. In amore state tirando troppo la corda.

Bilancia

Chiarite vecchie questioni rimaste in sospeso nel lavoro. In amore fate un esame di coscienza.

Scorpione

Cercate di non perdere la calma e la lucidità. In amore un imprevisto cambierà lo scenario.

Sagittario

Nel lavoro siete sulla buona strada, andate avanti sena timori. Situazione sentimentale speciale.

Capricorno

Non cedete alle insistenze di una persona che vi propone un affare. Simpatiche amicizie.

Acquario

Non lasciatevi assorbire da troppi interessi professionali. Troverete un equilibrio sentimentale.

Pesci

Riflettete a fondo prima di prendere posizione. In amore avete fatto male i vostri conti.

