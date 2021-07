Le previsioni segno per segno dello Zodiaco

Cosa ci aspetta il 15 luglio secondo lo Zodiaco

Ariete

Giornata ottima per gli affari: vi troverete in vantaggio sulla concorrenza. In amore cambiare tattica

Toro

Mettete a punto proposte chiare. Con il partner non dovete sottovalutare i particolari.

Gemelli

Avete un atteggiamento distratto e le occasioni sfuggono. L’amore è una sfida che volete vincere.

Cancro

Il clima nell’ambiente di lavoro va migliorando. Inquietudine sentimentale pericolosa.

Leone

La riuscita nel lavoro dipende anche dalle vostre capacità di persuasione. Il partner non vi apprezza.

Vergine

Siete pasticcioni e poco diplomatici nel lavoro. Ma in amore riuscite a conquistare nuovi cuori

Bilancia

Non dovete esitare o muovervi con passi incerti. In amore necessaria una pausa di riflessione.

Scorpione

Nel lavoro non siete nella vostra forma migliore. In amore sarete soli per poco tempo

Sagittario

Non lasciate cadere solo per pigrizia una buona occasione. Frizzanti i rapporti affettivi.

Capricorno

Nel lavoro in questo periodo vi sentite molto sotto pressione. In amore non siate precipitosi.

Acquario

Il vostro progetto è pronto da tempo: ora passate all’attacco. Avete un partner troppo sfuggente

Pesci

Grazie alla sicurezza di voi stessi potrete puntare dritti all’obiettivo. In amore fate autocritica.

