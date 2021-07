Le previsioni dello Zodiaco segno per segno

Cosa ci aspetta secondo lo Zodiaco domenica 11 luglio

Ariete

La vostra mente lavora a pieno ritmo: ne verrà fuori qualcosa di buono. Ascoltate il vostro cuore.

Toro

Nel lavoro vi conviene sfruttare esperienza ed intuito, senza paura. In amore momento delicato.

Gemelli

I risultati nella professione dipenderanno solo dai vostri meriti. Troppi dubbi da chiarire in amore.

Cancro

Oggi riuscirete a dare il meglio di voi stessi nel lavoro. Serve un rapporto affettivo stabile.

Leone

Nel lavoro dovete fare qualche sforzo in più, poi la situazione evolverà. Sentimenti sempre più forti.

Vergine

In questo periodo nel lavoro evitate di strafare e riposatevi. In amore evitate screzi insanabili.

Bilancia

Negli affari in questo momento vi state muovendo sulle sabbie mobili. Nuove avventure in amore.

Scorpione

Situazione professionale da gestire con grande lungimiranza. State facendo strage di cuori.

Sagittario

Avete il cervello che va al massimo dei giri: sfruttatelo. Un amore altalenante.

Capricorno

Con i sogni non si va lontano: state con i piedi per terra. Tira e molla snervante in amore.

Acquario

Non sempre i guadagni sono proporzionati all’impegno. Aria di baruffa in amore.

Pesci

Per affrontare delle battaglie nella professione bisogna essere convinti. Sintonia in amore.

