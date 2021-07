Le previsioni dello Zodiaco segno per segno

Cosa ci aspetta domenica 4 luglio secondo lo Zodiaco

Ariete

Se non siete capaci di guardare lontano, in prospettiva, allora vi conviene fare progetti di lavoro a breve termine. Con gli amici avete un bel rapporto.

Toro

Negli affari vi conviene pazientare, senza forzare le situazioni. Le cose andranno meglio. Imparate a mostrare i vostri sentimenti.

Gemelli

Liberatevi in fretta degli incarichi affidatiti da tempo per dedicarvi ad un nuovo progetto. Lasciate al partner il suo spazio vitale

Cancro

Cercate di far fronte alle presenti difficoltà lavorative usando l’esperienza e il buon senso. Il partner ha bisogno di una lezione.

Leone

Datevi da fare per costruire una base solida alla vostra fortuna professionale. Un amore nasce sotto una buona stella

Vergine

Non vi conviene usare con i collaboratori la vostra dialettica tagliente: è controproducente. Un amore quasi inafferrabile

Bilancia

State pian piano acquistando una maggiore fiducia nelle vostre capacità e i risultati nel lavoro cominciano a vedersi. Serata stimolante.

Scorpione

Solo con un forte autocontrollo riuscirete a raggiungere gli obiettivi professionali malgrado le difficoltà. Bene il cuore.

Sagittario

Nel lavoro insieme ai riconoscimenti arriveranno maggiori responsabilità: mostratevi all’altezza. In amore siete troppo sfuggenti.

Capricorno

Nel lavoro dovrete prendere in mano la situazione per non farvi scavalcare da chi vale meno di voi. In amore qualcosa di buono accadrà.

Acquario

Evitate di inseguire utopie nella professione: fate progetti più concreti, realizzabili. In amore s’impone una riflessione.

Pesci

Ci vuole una certa elasticità mentale per cambiare in corsa un piano di lavoro sulla base della mutata situazione. In amore siate sinceri.

