Cosa ci aspetta martedì 22 giugno secondo lo Zodiaco

Ariete

Siete abili nel condurre le trattative di affari ma evitate eccessiva sicurezza. Amore altalenante

Toro

Grandi novità per la vostra professione: dovrebbero darvi la carica. In amore non scherzare col fuoco

Gemelli

La situazione nel lavoro è in evoluzione, siate vigili. In amore dovete cambiare tattica.

Cancro

Avete il cervello che va al massimo dei giri: sfruttatelo. Un amore con troppi interrogativi.

Leone

Da un incontro può nascere un’idea molto interessante. In amore state perdendo il controllo.

Vergine

Spesso siete troppo critici e polemici con i vostri collaboratori. .

Bilancia

Negli affari potrebbe arrivare quanto prima una svolta decisiva. L’amore va afferrato al volo.

Scorpione

Le vostre scelte professionali nascono da una grande preparazione. Il feeling continua…

Sagittario

Avete fatto la sintesi migliore negli affari. In amore guardate lontano: potete farlo

Capricorno

Avete ottime carte in mano, nel lavoro potete osare. Non rincorrete chi vi fa penare troppo.

Acquario

Datevi da fare per rimediare nel modo migliore ad un errore. Clima teso e instabile in amore.

Pesci

Il lavoro in questo periodo è molto impegnativo. L’amore vi darà lo sprint giusto.

