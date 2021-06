Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per giovedì 10 giugno secondo lo Zodiaco

Ariete –

L’assenza di un collega vi fornirà ottime occasioni per mettervi in luce. In amore giocate d’astuzia.

Toro –

Le difficolta’ nascono dalla vostra fretta di sfondare nel lavoro. In amore guardate in faccia la realta’.

Gemelli –

Non siete fatti per intrighi e compromessi. Vita affettiva sempre più intensa ma state attenti.

Cancro –

Dialogo sempre più difficile con i collaboratori. In amore non cantate troppo presto vittoria.

Leone –

Un meritato successo lavorativo tarda ancora ad arrivare. In amore evasioni pericolose.

Vergine –

Giornata snervante ma ricca di soddisfazioni. In serata c’è chi vi farà dimenticare la stanchezza

Bilancia –

Essere disinvolti vi piu’ aiutare negli affari. In amore non lasciatevi incantare dalle apparenze.

Scorpione –

Quando fate progetti state con i piedi per terra. Tira e molla pericoloso in amore.

Sagittario –

Per affrontare transazioni di affari dovete scegliere il momento migliore. Tempi lunghi in amore.

Capricorno –

Per affrontare battaglie nel lavoro bisogna essere convinti ne valga la pena. Sintonia in amore.

Acquario –

Qualcuno cercherà di mettere in discussione il vostro lavoro. Siete vittime di un colpo di fulmine

Pesci –

In questo periodo nel lavoro evitate di strafare. In amore niente screzi insanabili, non ne vale la pena

