Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta domenica 6 giugno secondo lo Zodiaco

Ariete

L’eccessivo lavoro svolto negli ultimi tempi vi fa sentire stanchi. In amore migliora il dialogo.

Toro

La cautela nelle iniziative professionali è indispensabile. In amore non siate precipitosi

Gemelli

La situazione professionale non è chiara: non prendete altre iniziative. In amore cogliete l’attimo

Cancro

Non è con la durezza che si ottengono migliori risultati. In amore il feeling migliora.

Leone

Imparate a fare progetti professionali più concreti. Un amore spumeggiante.

Vergine

Abbiate l’umiltà di capire che potete sbagliare nel lavoro. Un amore vero non va sprecato.

Bilancia

Sfruttate il vostro momento fortunato. In amore guardate avanti per non rovinare una storia.

Scorpione

Nei prossimi giorni avrete le idee chiare e farete progressi. In amore periodo intrigante

Sagittario

Dovrete tenere la situazione lavorativa sotto controllo. Soddisfazioni in amore.

Capricorno

Siete pronti ad affrontare importanti cambiamenti. La partita del cuore è tutta da giocare.

Acquario

L’ansia è la vostra peggiore nemica. Gioia per chi è innamorato ma attenzione ai passi falsi.

Pesci

Non sbilanciatevi più di tanto nei giudizi sul lavoro. In amore non fatevi bloccare dai dubbi.

