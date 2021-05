Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta il 1 giugno secondo lo Zodiaco.

Ariete

Nel concludere trattative di affari fatevi guidare dall’intuito. Siete ingiusti con chi vi ama tanto.

Toro

Andate fiduciosi alla conquista di obiettivi professionali. Non trascurare la persona amata.

Gemelli

Il lavoro non offre spunti positivi, ma non dovete scoraggiarvi. In amore siete troppo diffidenti.

Cancro

Rallentate il ritmo di lavoro e prendetevi una pausa di riflessione. In amore non forzate i tempi.

Leone

Potrebbe capitarvi l’occasione di farvi avanti in assenza di un collega prezioso. Il cuore batte forte

Vergine

Non è il caso di allentare la concentrazione nel lavoro. In amore siate più battaglieri.

Bilancia

Seguite il vostro intuito, spiazzerete la concorrenza. Ottimo clima per la crescita di un sentimento.

Scorpione

Invece di essere pessimisti rimboccatevi le maniche. In amore tutto va per il meglio.

Sagittario

Non lasciatevi bloccare dai cambiamenti nel lavoro: tenete duro. In amore siate più coerenti.

Capricorno

Siete molto stressati e avete bisogno di relax. In amore momenti indimenticabili

Acquario

Non sfogate i vostri malumori nell’ambiente di lavoro. In amore avete fiuto, non c’è dubbio.

Pesci

La vostra voglia di nuove esperienze professionali sarà presto soddisfatta. Problemi in amore.

