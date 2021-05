Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta il 18 maggio secondo lo Zodiaco

Ariete

I contrasti con i collaboratori vanno risolti in fretta e con diplomazia. In amore la paura vi frena.

Toro

Riuscirete a trovare qualche buona occasione per farvi notare. Nubi nel settore sentimentale.

Gemelli

Studiate la situazione prima di decidere radicali cambiamenti nel lavoro. Sintonia in amore.

Cancro

Gli affari non sembrano andare bene, ma tutto può migliorare. In amore fatevi desiderare.

Leone

Nel lavoro fare passi avanti dipenderà soltanto da voi. Pericoloso ritorno di fiamma.

Vergine

I vostri affari segnano il passo, non allarmarsi. La sfera sentimentale promette bene.

Bilancia

Dovete chiarire in fretta una situazione delicata. Riscoprite il piacere di stare in mezzo alla gente Scorpione – Un investimento finanziario darà risultati soddisfacenti. In amore vi ponete troppi interrogativi.

Sagittario

Finora nel lavoro vi siete tenuti troppo in disparte. Prime schermaglie sentimentali.

Capricorno

Siete bravissimi a sfruttare le buone occasioni nel lavoro. Una persona vi attrae parecchio.

Acquario

Almeno per oggi cercate di distrarvi in buona compagnia. Il cuore batte sempre più forte Pesci – La situazione nel lavoro richiede una pausa. In amore s’impone una profonda riflessione.

