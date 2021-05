Le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta secondo lo Zodiaco

Ariete –

Grazie alle buone relazioni sociali riuscirete a concludere ottimi affari. Incertezze in amore.

Toro –

Un periodo di crisi vi farà capire cosa volete davvero. In amore rapporti non ancora ben definiti.

Gemelli –

Non abbiate fretta di arrivare nel lavoro. In amore non fate voi il primo passo.

Cancro –

Un rinnovato slancio vi permetterà di fare consistenti passi avanti. In amore non siete lungimiranti.

Leone –

Con la vostra determinazione nulla potrà ostacolare la vostra attività. Incontro intrigante in serata.

Vergine –

Abbiate l’umiltà di ammettere i vostri errori: solo così potrete rimediare. Pazienza in amore.

Bilancia –

Mantenendo la lucidità troverete soluzioni fortunate. In amore dovrete correre qualche rischio.

Scorpione –

La fortuna vi assiste e riuscirete a mettere in cantiere più progetti. Favoriti gli incontri d’amore.

Sagittario –

Nel lavoro ogni ostacolo può essere superato con determinazione. In amore serve una pausa

Capricorno –

Per la carriera dovete essere disposti a pagare un prezzo molto elevato. Certezze in amore.

Acquario –

Non mettetevi nei guai intavolando pericolose discussioni. Il partner si sente trascurato.

Pesci –

Potrete mettere in evidenza le vostre qualità in un nuovo incarico di lavoro. Passi falsi in amore.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata