Cosa ci aspetta giovedì 8 aprile secondo lo Zodiaco

Ariete – Prendere una decisione di lavoro sull’onda dell’emergenza non sarà facile. In amore serve costanza.

Toro – Non sprecate le vostre energie in un’iniziativa di lavoro che non offre risultati. Novità in amore.

Gemelli – Le difficoltà vi spingono a fare sempre di più. Ottime prospettive per una storia d’amore recente.

Cancro – Proposta di collaborazione che potrebbe riassestare i vostri bilanci. L’amore va speditamente.

Leone – Con l’aiuto di un esperto fate progetti che migliorino la vostra posizione. In amore date di più.

Vergine – Nel lavoro mettete a fuoco i prossimi obiettivi. Ci vuole più costanza in amore

Bilancia – Le imprudenze possono compromettere la conclusione di un affare. Situazione precaria in amore.

Scorpione – Migliorate le amicizie: potrebbero portarvi lontano. Ammettete i vostri errori con il partner.

Sagittario – Il lavoro attuale non vi appaga e non offre prospettive. In amore non dormite sugli allori.

Capricorno – Una serie di felici combinazioni si presenteranno nei prossimi giorni. Progressi in amore

Acquario – Nel lavoro non ascoltate i consigli degli altri. In amore fatevi guidare dall’istinto.

Pesci – Sarete molto favoriti dalla sorte nei vostri affari. Enormi soddisfazioni in amore.

