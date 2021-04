Le previsioni dello zodiaco segno per segno

Cosa ci aspetta venerdì 2 aprile secondo lo Zodiaco

Ariete – Dedicate tutta la vostra attenzione alla sfera professionale: siete ad un bivio. In amore troppi dubbi.

Toro – Nel lavoro non accettate nuovi incarichi se non potete portarli avanti. In amore cambiate tattica.

Gemelli – Decidetevi a svolgere con determinazione gli incarichi di lavoro. L’amore richiede più impegno.

Cancro – Nel lavoro è ora di combattere se vi sentite messi da parte. Dolcezza in amore è la vostra arma.

Leone – Nell’ambiente di lavoro non potete dormire sugli allori. In amore dovrete superare la diffidenza.

Vergine – Non lasciatevi prendere la mano dalla voglia di fare. Caos nei rapporti sentimentali.

Bilancia – Nel lavoro siete ancora in tempo ad invertire la rotta. In amore fate autocritica.

Scorpione – Qualche guadagno inatteso porterà equilibrio nelle vostre finanze. Piacevoli sorprese in amore.

Sagittario – Allargate la vostra sfera di attività. In amore cercate di capire cosa volete veramente.

Capricorno – Il caso vi farà riallacciare una relazione professionale proficua. Non bene la vita di coppia.

Acquario – Non sottovalutate la determinazione dei concorrenti. In amore cambiate tattica.

Pesci – Usate molta prudenza nel corso di un colloquio importante. L’amore non tarderà ad arrivare.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata