Washington, la capitale si prepara a ospitare la prima gara di Indycar

A Washington gli operai stanno costruendo tribune e installando recinzioni lungo il circuito in vista della prima gara IndyCar in assoluto sulle strade della capitale degli Usa. Sono stati realizzati diversi ponti pedonali temporanei sopra il tracciato, tra cui uno su Pennsylvania Avenue, il rettilineo più lungo del Gran Premio Freedom 250. La pista avrà una metratura di 2.736 chilometri e si snoderà attorno National Mall. La competizione organizzata dal presidente Donald Trump è in programma il 22 e 23 agosto, ed è l’ultimo dei grandi eventi che Trump ha ospitato sullo sfondo del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, una celebrazione su larga scala che ha visto anche un combattimento di Ufc, arti marziali miste, alla Casa Bianca.