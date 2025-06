Sono 420 le vetture d’epoca ammesse alla partenza della corsa

L’edizione 2025 della ‘1000 Miglia‘ è partita martedì 17 giugno e proseguirà fino a sabato 21. La prima tappa come di consueto è partita da Brescia e si è conclusa a San Lazzaro di Savena (Bologna). Mentre la seconda va da Roma a Bologna. Il format della corsa, per il terzo anno consecutivo, è di cinque giornate e ricalca le corse leggendarie dell’anteguerra, percorrendo un tracciato “a otto” come quello delle prime 12 edizioni della 1000 Miglia di velocità. Oltre all’asse Brescia-Roma e ritorno, tocca la costa adriatica e quella tirrenica. In totale 1900 km da percorrere per le 420 vetture a quattro ruote ammesse alla gara di regolarità. La partecipazione è limitata ad auto prodotte entro il 1957, che avevano partecipato (o risultavano iscritte) a una edizione della corsa originale.

