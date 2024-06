Il Cavallino rampante taglia il traguardo per primo con la vettura numero 50 di Nielsen, Molina e Fuoco

Un anno dopo aver vinto l’edizione del Centenario, la Ferrari ottiene un nuovo successo alla 24 Ore di Le Mans 2024, la gara endurance più famosa e blasonata al mondo. A transitare per prima sotto la bandiera a scacchi raccogliendo l’applauso dei tifosi è la 499P numero 50 del team ufficiale Ferrari – AF Corse condotta al traguardo da Nicklas Nielsen, che ha condiviso la vettura con Miguel Molina e Antonio Fuoco. Terza la Le Mans Hypercar ‘gemella’, la numero 51 di Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi. Per Il Cavallino Rampante si tratta dell’11esima vittoria assoluta nella classica maratona endurance francese, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta l’11 giugno 2023 con la 499P numero 51: i precedenti risalgono al 1949, 1954, 1958, e agli anni compresi tra il 1960 e il 1965. Nell’albo d’oro della Casa di Maranello a Le Mans figurano, inoltre, 29 successi di classe: le vittorie complessive, quindi, raggiungono quota 40. La gara, valida come quarto round del FIA WEC 2024, ha visto la 499P numero 83 del team AF Corse – a lungo protagonista, occupando anche la testa della corsa – ritirarsi dopo 248 giri.

