Nuovi elementi all'interno e all'esterno del veicolo e un cruscotto sempre più digitale

La Mini si rifà il look: inizia una nuova era per il design dell’auto britannica, come rivela mondomotori.it. L’obiettivo è “trasmettere i valori caratteristici, reinterpretandoli in chiave moderna”. In futuro, infatti, usciranno proposte elettriche, digitali, sostenibili. Il responsabile di MINI Design, Oliver Heilmer, ha dichiarato:“Il passaggio all’elettrico ci dà un’opportunità unica per ripensare il design. Conserveremo la stessa attenzione ai dettagli e la nostra tradizione verso la passione per l’innovazione. Ma ogni centimetro a disposizione sarà utilizzato in modo ancor più efficiente per massimizzare il comfort, il benessere a bordo e il piacere della guida”.

Nuovi elementi di design verranno aggiunti sia all’interno che all’esterno del veicolo e grande importanza verrà data anche alla digitalizzazione per “migliorare l’esperienza a bordo mediante logiche semplici e intuitive”. Al centro del cruscotto rimarrà il tipico elemento circolare, però riprogettato da zero.

