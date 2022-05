Al primo posto Toyota, con il RAV4 e l’Highlander secondo Mondomotori.it

Negli Stati Uniti prosegue il boom di vendite di suv e pick-up nonostante l’aumento dei prezzi della benzina. Lo rivela un’indagine di JATO Dynamics, pubblicato da MondoMotori.it, secondo cuii grandi veicoli hanno registrato una nuova market share nei primi mesi del 2022. “I due segmenti costituiscono il 72,9 per cento del totale delle immatricolazioni tra gennaio e aprile 2022. In termini assoluti, si tratta di 3,32 milioni di esemplareisu un totale di 4,56 milioni. Nello specifico, gli sport utility vantano il 53,5 per cento di quota, mentre i pick-up il 19,4 per cento”, spiega il portale.

Al contrario, si è registrato registrato un calo delle berline, il genere più colpito nel quadriennio. che ha subito una contrazione dal 23,4 al 16,3 per cento. In numeri sono così passate da 1,25 milioni di nuovi clienti nel 2019 ad appena 742 mila quest’anno fino ad aprile 2022.

Quali sono i modelli più venduti

Al primo posto Toyota, con il RAV4 e l’Highlander, rispettivamente il primo e il terzo suv preferito degli States. La Tesla Model Y, l’elettrica best seller, fino ad aprile ha occupato la 13esima posizione dei modelli più venduti, la settima nel comparto dei suv.

