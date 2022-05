Secondo mondomotori.it potrebbe raggiungere una velocità di 322 km/h

E’ stata presentata a Monaco, allo Yacht Club, la Gen3, nuova monoposto della generazione full electric che sarà protagonista al prossimo Campionato del Mondo di Formula E, come riprota mondomotori.it. “Appositamente concepita per le piste cittadine sui quali la categoria gareggia, dispone di un design davvero ricercato, ispirato alla forma aerodinamica dei jet di combattimento. Inoltre, è ben più veloce, leggera ed efficiente dei predecessori”, scrive la testata di motori. Il modello Gen3 è stato presentato come il modello elettrico più veloce di sempre: potrebbe raggiungere una velocità massima di 322 km/h.