La prova su strada della prima vettura elettrificata del marchio, il ceo Imparato: "Entro la fine dell'anno -40% di Co2"

(LaPresse) Con l’arrivo di Tonale, prima vettura elettrificata di Alfa Romeo, inizia la ‘metamorfosi’ del marchio, che punta a essere carbon neutral per il 2027, anno per il quale proporrà una gamma interamente elettrica. Intervista al ceo, Jean Philippe Imparato, in occasione della prova su strada della vettura a Como.

