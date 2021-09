Speciali simulatori di guida che riproducono l’esperienza di un’automobile classica

In un video emozionale TCCT (The Classic Car Trust) racconta la ‘quarta dimensione’ della Classic Car Experience. Ossia, poter guidare con chi si vuole e quando si vuole, senza rischi e rispettando l’ambiente, le auto che si amano. Come? Con speciali simulatori di guida che riproducono l’esperienza di un’automobile classica: volante di legno, tre pedali, cambio manuale e comportamento su pista molto realistico. Nel video si vedono due collezionisti di auto d’epoca che riescono a salvare una giornata in pista piena di contrattempi proprio con l’uso di due simulatori. Un’esperienza talmente entusiasmante e coinvolgente che anche le mogli, dubito dopo di loro, vogliono provarla. Il primo simulatore di guida fatto per TCCT eClassic da Pininfarina, battezzato Leggenda, sarà battuto all’asta di RM Sotheby’s di St. Moritz il 17 settembre prossimo, con una stima tra 120 e 150.000 franchi svizzeri (110-140mila euro). Questo chiarisce il posizionamento dell’intero programma eClassic.

TCCT eClassic – Welcome to the Tomorrow of History from eClassic on Vimeo.

