Design, sicurezza, tecnologia e funzionalità nel nuovo modello di C-Suv

Il Gruppo Stellantis lancia in Europa la prima Jeep in Europa con la nuova Compass. Design, sicurezza, tecnologia e funzionalità, sono i punti sui quali il brand ha deciso di lavorare per un modello che, come dicono, in Jeep “cambia tutto tranne il nome”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata