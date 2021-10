Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 18 a domenica 24 ottobre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

La settimana si apre sotto il segno dell’incertezza! Un’incertezza emotiva causata dall’acceso conflitto astrale che si viene a creare fra Marte contro e la Luna che si fa Piena proprio nel vostro segno. La complicità con le persone care è a rischio ! Non mettete troppa carne sul fuoco, perché il rischio di bruciare tutto è davvero alto. Cercate di “decifrare” i segnali che queste Stelle lasciano intravedere .. per riflettere sull’effettivo valore che date a quella relazione che non vi fa più dormire sonni tranquilli. Affidatevi alla preziosa Venere, che vi protegge dal Sagittario, per trovare le risposte che andate cercando .. e che possono mettere la parola fine a tale unione .. oppure suggerirvi cosa dovete fare per recuperarla e farla ringiovanire, come merita. Sabato e domenica, sono le giornate più favorevoli che vi spettano, per recuperare complicità e favorire serenità. Per i cuori solitari e per chi è uscito malconcio da una delusione .. c’è la possibilità di “coltivare” un amore “esotico”. Nel lavoro, la gestione degli impegni si farà sempre più nevrotica e sfiancante. La voglia di darsi da fare non vi manca, anzi .. sarete iperattivi. Ma, forse, non sarà una cattiva idea, concedersi un rigenerante break .. per rilassarvi un po’ e, già che ci siete, per fare il punto della situazione. Anche l’idea di frequentare la palestra, per scaricare queste vostre super energie .. non sarà poi così sbagliata.

TORO

Le Stelle, vi aiuteranno a “correggere” ciò che vi rende scontenti .. e irritabili più del dovuto. Non rimuginate su cose ormai passate, non giova a nessuno. “Ribellarsi” a Saturno contro, implica, tra le altre cose, a dire tutto ciò che vi frulla per la testa .. senza curarvi minimamente delle reazioni che si rischia di scatenare. Testardi quale siete, non dimenticatevi mai, che anche gli altri hanno la loro personalità che va rispettata esattamente come la vostra. Giovedì e venerdì, sono le giornate più favorevoli che la settimana vi concede. Approfittatene per rendere la vostra vita sentimentale più felice e meno complicata. Non abbiate paura di trovare qualcuno di vostra fiducia, per esternare i dubbi e le ansie che vi perseguitano da tempo .. sicuramente ne trarrete un grande insegnamento, perché scoprirete la soluzione migliore da mettere in pratica per favorire la tanto desiderata serenità che vi spetta di diritto. Nel lavoro, la dedizione e la perseveranza si riveleranno la miscela giusta per arginare gli ostacoli e sconfiggere le interferenze. L’unica raccomandazione è quella di non percepire (o meglio fraintendere) i necessari chiarimenti come se fossero delle irremovibili imposizioni.

GEMELLI

Le Stelle – capitanate dalla Luna che, da lunedì a mercoledì, si fa Piena dall’Ariete – non vedono l’ora di regalarvi una rigenerante botta di vita ! Avrete modo di far ringiovanire la complicità col partner di effervescente amicizia .. nonché di rinforzare le vostre amicizie nella reciproca lealtà. Se tutto questo non accade, significa che dovete fare i conti con la dispettosa collocazione astrale di Venere dal Sagittario .. che farà di tutto per ingarbugliare il legame con le persone che fanno parte della vostra vita, moltiplicando i capricci e il malcontento. Quando la Stella dell’amore, ci rema contro, vengono a galla tutti i difetti e le mancanze, laddove ci sono però, che contribuiscono a rendere sterile l’unione .. quasi a svuotarla di contenuti. Non disperatevi, perché alla mal parata, vi sarà data l’opportunità di rottamare il vecchio per il nuovo. Il fine settimana, lascia presagire un universo di intriganti emozioni e di rigeneranti complicità .. da assaporare in un unico abbraccio. Ci sono delle buone nuove per chi è alla ricerca dell’amore. Nel lavoro, la voglia di mettersi in luce si farà irresistibile. Sfruttate la settimana per elaborare originali progetti e rilanciare azzeccate iniziative, meritevoli di attenzione .. senza mai dimenticarvi di guardare bene che cosa c’è dietro a un accordo, prima di mettere la vostra firma.

CANCRO

L’inizio della settimana è da prendere con le pinze ! Il vivace conflitto astrale che si viene a creare fra Marte e la Luna Piena, entrambi collocati in malo modo, vi chiederà di dimostrare .. soprattutto a voi stessi .. se quell’unione, che non vi rende più orgogliosi e appagati, merita ancora di essere salvata, protetta e migliorata. E questo vale sia per i sentimenti che per il lavoro. Le Stelle vi chiederanno di dimostrare l’effettiva validità di ciò che avete e di ciò che fate .. non certo per penalizzarvi .. ma per permettervi, invece, di scoprire se state andando bene, oppure forse è meglio fermarsi per ristabilire il giusto ordine delle cose, laddove regna solo incertezza e malcontento. Ovviamente se siete in una botte di ferro, non incontrerete nessuna crisi di rilievo .. se non qualche indispensabile chiarimento, che però andrà a rinforzare ulteriormente tutte queste vostre azzeccate scelte di percorso. Nella gestione degli impegni quotidiani, la perfetta risoluzione pratica dei progetti e delle iniziative che state portando avanti o che volete far partire, sarà messa in discussione da una improduttiva irrequietezza che si viene a creare per colpa di qualcuno che si oppone al vostro operato. Fidatevi del vostro istinto .. senza dimenticarvi di fidarvi di chi vi stima sul serio. Giovedì e venerdì, sono le giornate più interessanti che vi spettano, per trasformare un’idea in un soddisfacente, e quanto mai inaspettato, riconoscimento.

LEONE

Gli amanti dello Zodiaco – Venere e Marte – vi aiuteranno a rivitalizzare il vostro desiderio di emozioni. L’amica Luna che, da lunedì a mercoledì, si fa Piena dall’Ariete, vi farà vedere solo le cose belle che l’amore vero, gli affetti più sinceri e la vita di tutti i giorni possono offrire. Senza ombra di dubbio, vi adopererete nel far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita. Avrete modo di scoprire che le prove e le paturnie che, fino a poco tempo fa, vi perseguitavano, non hanno più un reale motivo di esistere. La musica cambia, per quelle relazioni che sono ancora in crisi e non riescono a vedere la luce in fondo al tunnel. Giovedì e venerdì, sono da prendere con le pinze, perché ingigantiscono le magagne e le problematiche, laddove già ci sono. E qui Saturno contro ci sguazza alla grande .. congelando i sentimenti e spingendovi ad assumere atteggiamenti a dir poco intransigenti, che ovviamente non portano a nulla di costruttivo, anzi.. Fate i bravi e semmai sforzatevi a trovare quel dignitoso compromesso che per il momento ammorbidisce le difficoltà. Il fine settimana riporta il sereno .. e lascia intravedere delle super opportunità per chi è solo. Nella gestione degli impegni, vi riscoprirete energici e attivi .. ma mettete in preventivo che qualcosa o qualcuno vi chiederà di dimostrare la validità di ciò che state portando avanti. Sarà grazie al perfetto lavoro di squadra che porterete a casa i risultati più gratificanti.

VERGINE

Grazie alla birbante collocazione astrale di Venere dal Sagittario, gli stati d’animo rischiano di cambiare dall’oggi al domani. Sì perché potreste riscoprirvi dapprima brontoloni, dopodiché amorevoli e desiderosi di coccole .. e poi ancora malinconici e capricciosi. E ovviamente questo non solo rischia di inquinare la vostra vita sentimentale .. ma potrebbe anche indurvi a battibeccare con chi vi “reclama”, scatenando imbarazzanti incomprensioni. Cercate di rispondere a ciò che sentite senza peccare di indifferenza. Giovedì e venerdì, sono le uniche giornate favorevoli che la settimana vi concede .. sfruttatele per chiarire i malintesi che si sono venuti a creare ma, ancor più, per rimediare a qualche vostra indelicatezza di troppo. Il fine settimana stuzzica l’eros .. colorando la complicità con il partner di intrigante, curiosa e ardimentosa trasgressione. Se volete far girare la gestione degli impegni per il verso giusto e neutralizzare le provocazioni, non dovrete far altro che impegnarvi in qualche progetto capace di far conciliare la vita privata con quella lavorativa. Giovedì e venerdì, vogliono essere due giornate generose di soddisfacenti gratificazioni .. ancor più per chi ha a che fare con esami, concorsi, master o corsi di aggiornamento.

BILANCIA

La Luna che, da lunedì a mercoledì, si fa Piena dall’Ariete, coincide con un periodo “agitato” che coinvolge tutte le vostre relazioni .. sia sentimentali che professionali. Il suo lato peggiore scatena vivaci battibecchi, perlopiù alimentati dall’insoddisfazione. Occhio però, che qui, si nasconde il rischio di provocare litigi e incomprensioni che poi saranno difficili da sciogliere .. e da far digerire. Se non vi sentite al top .. o meglio ancora, se vi sentite “succubi” di qualcuno che vuole tirare le redini della vostra vita .. forse sarà meglio rimandare, in un secondo tempo, tutte quelle decisioni importanti che coinvolgono il vostro futuro sentimentale. Il lato più costruttivo di questa Luna Piena, invece, vi aiuterà a ristabilire il giusto ordine laddove regnano solo incertezze e incomprensioni .. sempre e solo se lo volete fare. Per tutti, senza tralasciare chi è solo, il fine settimana vuole brillare d’amore .. per risplendere di disinibita passionalità. Avere Marte che domina nel segno, significa avere un dirompente mix di energie (e anche di fortuna) davvero unico nel suo genere .. basta solo saperlo gestire con intelligenza, senza avere fretta di recuperare il tempo o le occasioni che magari pensate di aver perso per sempre. Infatti nel lavoro, sarete iperattivi come non mai. Cercate di sfruttare il momento per discutere contratti e raggiungere un accordo su molte questioni .. anche in caso di dispute. Sabato e domenica, portano buone nuove .. dal “lontano”.

SCORPIONE

Carissimi combattivi amici dello Scorpione, sembra che la quasi totalità della settimana che vi attende, tenterà di farvi scappare, a gambe elevate, dagli obblighi e dalle responsabilità. E qui, Saturno contro ci sguazza che è un piacere ! Trovate in voi la forza per capire che non è più il tempo per rinvangare le delusioni del passato o rimuginare sugli sgambetti ricevuti .. ma è arrivato il momento giusto per fare grandi progetti sul vostro futuro, che metteranno a tacere, una volta per tutte, chi o cosa si oppone al vostro desiderio di riscoprirvi appagati e felici. Starà a voi saper cogliere le opportunità per dare alla vostra esistenza quell’indispensabile e rigenerante svolta che si merita di avere. Ovviamente per chi ha una vita che è garanzia di certezze e fonte di appagamento, le Stelle sono splendide per renderla sempre più inattaccabile. Nel lavoro, la settimana non offre giornate pazzesche su cui puntare il tutto per tutto, ma questo non significa che le cose vi andranno male, anzi .. Affinate l’istinto perché ci sono delle nuove scelte di percorso da inaugurare, con impegno, dedizione e sacrificio. Fate solo attenzione a non urtare la sensibilità di chi collabora con voi, anche per non dare adito a litigi, conflitti e invidie.

SAGITTARIO

Nel Cielo c’è uno strepitoso allineamento di Stelle che profuma di spensieratezza .. e vuole brillare di fortuna ! L’energia di Marte vi rende “gasati” e quella di Venere vi farà essere a dir poco irresistibili. Cos’altro chiedere di più ?! Grazie a questa incantata alchimia astrale, avrete modo di far ringiovanire la complicità in tutte le relazioni : non vi risparmierete nel far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita. E non è finita qui .. perché, da lunedì a mercoledì, quando la Luna si fa Piena dall’Ariete, il feeling con il partner pretenderà di colorarsi di intrigante, suggestiva e insaziabile trasgressione. Per chi è solo si intravedono dei veri e propri colpi di fulmine ! Magari vi accorgerete che dietro a una bella e affiatata amicizia .. c’è un universo d’amore da scoprire. Nel lavoro, la prima parte della settimana, sarà particolarmente ricca di favorevoli opportunità per farvi avanti con le idee che volete perseguire o inaugurare al più presto .. il buon raccolto non si farà attendere. Certo è che quando l’istinto si potenzia nella creatività e incontra la fortuna del momento .. si arriva lontano. Circondatevi di persone energiche e volenterose se volete sbancare il tavolo.

CAPRICORNO

L’ingestibile collocazione astrale di Marte stuzzicata dall’insidioso zampino della Luna che si fa Piena dall’Ariete, rappresenta una fase delicata, da prendere con le pinze, ma che però si rivelerà altamente costruttiva, chiarificatrice .. e forse anche liberatoria. Le Stelle mettono alla prova la sincerità e l’affidabilità di ciò che avete e di ciò che fate. Tutto dipenderà da come siete capaci di affrontare gli imprevisti. Certo è che il rischio di diventare scontrosi e irritabili è davvero alto .. e qui è facile andare fuori dai gangheri senza un motivo serio. Sarà come scatenare la lite solo per il piacere di farlo. Oddio se dovete chiarirvi, anche animatamente, con chi lo merita, fatelo pure .. così non vi mangiate il fegato, per niente. Ma sempre con i dovuti modi, però. Lunedì, martedì e mercoledì, fanno venire alla luce quel qualcosa che cova da tempo sotto la cenere .. non per penalizzarvi, ma per permettervi di affrontarlo e sistemarlo come si deve .. e si spera una volta per tutte. Giovedì e venerdì, si annunciano a dir poco incantate .. dove sarà bello fare la pace e favorire la tanto desiderata serenità. Idem nel lavoro, la prima parte della settimana si preannuncia a dir poco elettrica e avara di soddisfazioni. Mentre la seconda parte, lascia intravedere un fertile momento per seminare interessanti iniziative .. meritevoli di attenzione.

ACQUARIO

La perfetta sinergia astrale che si viene a creare fra Venere, Marte e la Luna che si fa Piena dall’Ariete, lascia intravedere molteplici opportunità che vi aiuteranno, attraverso azzeccate intuizioni, a stravolgere la quotidianità, abitudini e vita sentimentale comprese. La quasi totalità della settimana, tranne giovedì e venerdì, è perfetta per fare un qualcosa di inusuale .. differente dal solito. Certo è che tutto ciò che profuma di novità vi attirerà tantissimo. L’idea di ritagliarvi una vacanza o concedervi una pausa dal lavoro, sempre se potete farlo, sarà altamente beneficiata da questo incantato Cielo. Ci sono nuove facce da incontrare e nuovi ambienti da visitare. In amore, sarete più amabili (e decisamente meno sfuggenti) del solito .. e più propensi con chi magari prima vi stava sulle scatole. La complicità nel rapporto di coppia si arricchirà di ardimentosa audacia. Per i cuori solitari, ci sono delle buone chance per inaugurare un’importante storia d’amore .. senza escludere il ritorno di fiamma dal passato. Nel lavoro, vi spettano molteplici giornate congeniali per avviare nuove iniziative e rilanciare fortunate trattative di affari .. il buon raccolto non si farà attendere. La vostra innata genialità produrrà effetti a dir poco gratificanti .. l’intuito vi guiderà verso inaspettate e redditizie sorprese.

PESCI

Le Stelle, capitanate da una Venere che fa i capricci dal Sagittario, vi offrono molteplici opportunità per dire e fare tutto ciò che vi passa per la mente. Vi sarà impossibile nascondere i sentimenti che provate, belli o brutti che siano. Forse che è arrivato il momento giusto dove incomincerete a pensare un po’ più a voi stessi .. piuttosto che correre sempre in soccorso degli altri !? Giovedì e venerdì, vogliono essere due giornate ricche di piacevoli emozioni e generose di goderecce complicità .. approfittatene per abbuffarvi si coccole. Nel fine settimana sarete ancor più “protettivi” e desiderosi di circondarvi di affetto .. ma se a qualcuno questo vostro bisogno di certezze e di effusioni dovesse dar fastidio, perché magari si sente come soffocato, allora forse è arrivato il momento giusto per rottamare il vecchio per il nuovo .. senza nessun ripensamento o rimpianto. Nel lavoro, mettete in preventivo che ne scoprirete delle belle .. da chi in realtà vi ha sempre remato contro. Non rattristatevi, non ne vale la pena .. ma guardate oltre, perché c’è tanta gente che vi apprezza per quello che siete e sapete fare. Non rimandate a domani quello che invece dovete fare oggi ! E già che ci siete, sforzatevi a prendere in considerazione anche i consigli e i pareri di chi collabora con voi .. senza fare sempre e solo di testa vostra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata