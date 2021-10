Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 11 a domenica 17 ottobre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

Marte contro dalla Bilancia, continua imperterrito a portare in superficie ciò che non va all’interno di una relazione, d’amore o professionale che sia. Non fatevi sorprendere dall’emotività, sempre più che mai accesa, se incontrate interferenze che minacciano l’armonia o resistenze che ostacolano i tentativi di riconciliazione. Ma soprattutto cercate di non essere precipitosi nelle decisioni e drastici nelle aspettativeanche perché, in seguito, potreste pentirvi di aver preso quella decisione che mette la parole fine al rapporto che adesso si trova sotto esame. Affidatevi alla super Venere che, dal Sagittario, porta alla luce tutti quei punti che giocano a favore, che possono aiutarvi a scoprire quale delle vostre unioni, in crisi, merita ancora di essere migliorata, coltivata e protetta e quale, invece, sarà meglio lasciare andare al suo inevitabile destino, per il bene di entrambi. Se avete dei dubbi, provate a chiedere dei consigli disinteressati, confidandovi con chi reputate essere una persona meritevole di fiducia. Gli amici, “quelli veri però”, faranno al caso vostro. Il lavoro si annuncia frenetico e stancante. Il vostro impellente bisogno di avere sempre nuove sfide e nuovi progetti che solleticano l’istinto competitivo, sarà amplificato. Cercate di non essere precipitosi e arroganti. Giovedì e venerdì, sono le giornate migliori per farvi avanti con successo.

TORO

Le Stelle vi aiutano a esprimere i sentimenti. Non sciupate l’occasione di tirare fuori tutto ciò che vi fa stare bene. Non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità, perché chi vi ama davvero e vi stima sul serio, non vi criticherà affatto e tantomeno non utilizzerà i vostri punti deboli contro di voi. Non sprecate energia e tempo a difendere, con inamovibile ostinazione, il vostro orgoglio, ancor più se viene punzecchiato dallo spettro della gelosia e del sospetto. Puntate il tutto per tutto, martedì e mercoledì ma ancor più, sabato e domenica se volete spezzare l’incantesimo dei ricordi spiacevoli (nonché delle delusioni) che vi legano, mani e piedi, al passato. Se la vostra relazione è in crisi da tempo, e merita di essere salvata, sarete agevolati a “vedere” il bello e il buono che c’è ancora in questa unione. Utilizzate la parte migliore della vostra ostinazione, quella dettata dalla continuità e dalla perseveranza per farla rifiorire come merita. Nel lavoro, avrete modo di scoprire dove e come concentrare le vostre energie per raccogliere il meglio. Cogliete l’attimo per rinforzare il gioco di squadra nel tentativo di renderlo più costruttivo e decisamente più produttivo.

GEMELLI

Le Stelle si metteranno d’accordo per far ringiovanire il vostro desiderio di emozioni. Il vigoroso Marte, piacevolmente stuzzicato da Venere, vi permetterà di migliorare l’intesa nelle vostre relazioni. Avrete modo di recuperare un rapporto che è in crisi. L’idea di organizzare una cena romantica, una serata al cinema o al teatro, una rimpatriata con vecchi amici di scuola o infanzia sarà piacevolmente accolta e premiata. Gli argomenti principali di questa settimana saranno il divertimento, il relax e lo svago, ovviamente da condividere con chi più vi fa stare bene. Effettivamente questo non è il momento giusto per affrontare situazioni complicate o concentrarsi, anima e corpo, sul lavoro. Vi accorgerete che, ogni tanto, non c’è niente di male a prendersela calma. Anche le iniziative volte ad “abbellire” la casa, saranno particolarmente accolte e beneficiate da queste armoniose Stelle. Nel lavoro, la vostra innata capacità persuasiva, incontra un terreno particolarmente fertile e creativo per manifestarsi in tutto il suo splendore. Giovedì e venerdì, sfruttate le opportunità che non tarderanno a manifestarsi, se volete chiudere fruttuose trattative di affari che lasciano ben sperare in un abbondante e redditizio raccolto. E non dimenticatevi di guardare bene cosa c’è dietro un accordo prima di firmarlo.

CANCRO

Avere a che fare con un Marte avverso, significa veder riaffiorare tutte quelle interferenze, ostilità e incomprensioni che non sono mai state affrontate e risolte. Per uno strano meccanismo del Destino, le Stelle vi rendono ancor più sicuri e aggressivi, il che non gioca a sfavore, anzi .. Basta solo stare attenti a non vedere solo quello che si vuole vedere, senza soffermarsi a pensare quanto invece sia importante andare d’accordo (e condividere aspettative e speranze) con chi vive con voi, partner in primis. Martedì e mercoledì, sono da prendere con le pinze .. se volete evitare di scatenare la guerra, soprattutto con chi non centra nulla. Solo le unioni “collaudate” dal tempo, non incontreranno nessuna crisi di rilievo .. semmai assisteranno a dei veri e propri vivaci chiarimenti, che però le rinforzeranno sempre di più nella reciproca comprensione. Sabato e domenica, vogliono essere due giornate pazzesche, ricche di armonia e generose di succulenti effusioni. Nel lavoro, avrete modo di valutare l’efficienza e l’efficacia del vostro operato. Marte contro, si rivelerà un vero e proprio bastone tra le ruote .. laddove regna superficialità, ingenuità e inganno. Occhio a chi ha dei dipendenti, perché sembra che uno di questi vuole creare solo scompiglio.

LEONE

Grazie alla meravigliosa complicità astrale che si viene a creare tra gli amici e amanti dello Zodiaco – Venere e Marte – non vi sarà difficile fare di ogni giorno un’ardimentosa e rigenerante festa per gli innamorati. Vi sentirete liberi di esprimere tutto il vostro amore .. “a chi lo merita però”. Ma la cosa forse da festeggiare di più, è quella che sarete perfettamente attrezzati a controbattere quell’insidioso Saturno contro con tutte le sue demotivanti prove. Le Stelle premiano la stabilità, fortificano i sentimenti e gli affetti “meritevoli” .. mentre scoraggiano l’ipocrisia e la falsità. Festeggiate, perché sarete sostenuti e favoriti in tutto quello che più vi piace fare .. incominciando a far sentire uniche, speciali e “desiderate” le persone più importanti della vostra vita. Nel lavoro, vi accorgerete che quando le vostre indiscusse capacità organizzative incontrano la creatività e ricevono la fortuna che il momento concede, non si può che raccogliere tutti quei gratificanti riconoscimenti che fanno bene al cuore, allo spirito .. e anche al portafoglio. Lunedì, sembra essere la giornata, in assoluto, più meritevole di cotanto beneficio stellare. È arrivato il momento giusto per riprogettare il vostro futuro professionale .. con più fortuna dalla vostra parte, più consapevolezza nelle vostre potenzialità .. e decisamente con meno ingenuità.

VERGINE

La maliziosa collocazione astrale di Venere dal Sagittario, cercherà di mettere in discussione la vostra rinomata riservatezza caratteriale ! Il che non è una cosa terribile, anzi: sarete molto più affettuosi e socievoli con le persone che fanno parte della vostra vita. Sarà magnifico vedervi organizzare una cenetta a lume di candela, perduti in sogni romantici e circondati da luci soffuse. L’unica raccomandazione sarà quella di non fare i capricci o gli antipatici di turno, se la persona che volete conquistare o riconquistare, non vuole – metaforicamente parlando – impersonare il ruolo di qualche eroe o eroina dei romanzi d’amore. Martedì e mercoledì, sono le giornate migliori per assaporare un universo di rassicuranti ispirazioni d’amore .. in un unico abbraccio. Per chi è solo, si intravedono delle super opportunità per “vivere” indimenticabili innamoramenti .. senza precedenti. Idem nel lavoro, cercate di spremere al massimo, le opportunità che martedì e mercoledì lasciano intravedere, se volete fare di un’idea un autentico successo .. meritevole di attenzione. Drizzate bene le vostre antenne, perché una donna vi aiuterà a trasformare un’intuizione in un inaspettato e redditizio colpo di fortuna.

BILANCIA

Gli amici e amanti dello Zodiaco – Venere e Marte – che si fanno le coccole, non vedono l’ora di dispensare amore, armonia, spensieratezza e suggestive complicità. Illuminati da tutto questo candore celeste, vi riscoprirete irresistibili nel corteggiamento e più che mai predisposti a rendere orgogliose, felici e appagate le persone che fanno parte della vostra vita. Lunedì, giovedì e venerdì, sono le giornate più favorevoli che la settimana vi regala .. per brindare all’amore ! Per chi è solo o è reduce da qualche cocente delusione, saranno molteplici le opportunità per divertirsi .. e magari incontrare una persona speciale. Certo sarà che l’audacia vincerà facile sulla riservatezza e l’indecisione ! Scegliere di isolarsi, significherà sprecare delle magnifiche opportunità .. che si riveleranno davvero uniche nel loro genere. Nel lavoro, la settimana – tranne martedì e mercoledì, che si annunciano dispersivi e poco generosi di soddisfazioni – ha grandi progetti per voi ! Un favorevole intreccio di Stelle, non solo amplificherà le intuizioni per fare di un’idea un autentico successo .. ma lascerà ben sperare in un fertile e produttivo momento per farsi avanti .. e reclamare quanto vi spetta di diritto. E quando la voglia di sperimentare incontra la fortuna del momento, sarà facile centrare l’obiettivo prescelto .. al primo tentativo.

SCORPIONE

Le Stelle vi invitano – se non vi obbligano – a concentravi maggiormente su voi stessi e la vostra felicità .. piuttosto che dedicarvi su questioni di ordine pratico, per cui ci sarà tempo più avanti. Ormai avete scoperto, le intenzioni e i piani di Saturno contro, che vi chiede di prendere in mano la vostra vita affettiva e amorosa per darle quella rigenerante svecchiata che merita .. nel tentativo di renderla più “viva”. La regola è sempre la stessa : tutto ciò che è meritevole del vostro amore e delle vostre attenzioni (e soprattutto vi ricambia adeguatamente e dignitosamente), si rinnoverà, rinforzandosi sempre di più .. la musica cambia, invece, per tutto ciò che si è spento da tempo e ovviamente non vi fa più sorridere di serenità. Sabato e domenica, sono le giornate più favorevoli che vi spettano, se volete rigenerare profondamente il vostro intenso desiderio di emozioni. Per chi è solo, ci saranno non poche opportunità per dare vita a intriganti innamoramenti, dal sapore decisamente trasgressivo. Nel lavoro, avrete modo di scoprire chi o cosa rallenta la vostra personale scalata al successo. Affidatevi del vostro infallibile e combattivo istinto, se volete risolvere i problemi, sciogliere le imposizioni, annullare le limitazioni .. e prendere le decisioni più azzeccate sul da farsi.

SAGITTARIO

Grazie alla meravigliosa e rigenerante congiunzione astrale di Venere al vostro Sole natale, vi darete un gran da fare per farvi più belli, suadenti e intriganti .. di quanto già siete per nascita. La voglia di litigare lascerà il posto al desiderio di fare tutto quello che più vi pare e piace. Sarete amabili e protettivi con le persone che fanno parte della vostra vita .. vi farete in quattro per loro. Lunedì, giovedì e venerdì, sono le giornate top che la settimana concede. La complicità di coppia si rinvigorirà nella sensualità, per rinforzarsi sempre di più nella reciproca comprensione. Chi è solo potrà contare su molteplici opportunità per andare a cercare (e trovare) quella persona che è capace di appagare il vostro intenso e incolmabile desiderio di amore. Magari scoprirete che c’è tanto amore .. in una bella amicizia. Certo è che l’idea di ritagliarvi una pausa dal lavoro, se lo potete fare, per fare un bel viaggetto in compagnia della vostra metà, non si rivelerà sbagliata, anzi .. Nel lavoro, le speranze per il domani, gli ideali e le ambizioni, avranno un ruolo decisivo. La vostra mente sarà particolarmente operativa e produttiva per dare il via a trattative, contrattazioni e negoziati .. meritevoli di attenzione. Il perfetto gioco di squadra, si rivelerà imbattibile .. sotto tutti i punti di vista.

CAPRICORNO

La settimana lascia intravedere qualche nuvola minacciosa che cercherà di farvi scappare a gambe elevate da chi vuole condizionare la vostra felicità. Marte, vuole solo scatenare insoddisfazione e malcontento, laddove siete “imprigionati” in uno stile di vita, relazione affettiva o collocazione professionale che sia, che non è capace di farvi sorridere, di darvi serenità e appagamento. Questa non deve essere vissuta come una punizione, ma deve essere affrontata come una di quelle irripetibili opportunità che vi aiuta a scoprire se chi avete scelto di avere al vostro fianco è davvero la persona che fa per voi. Se siete in una botte di ferro, non avrete assolutamente nulla da temere, semmai assisterete ad un susseguirsi di chiarimenti che però vi consentiranno di rendere più che inattaccabile questa vostra solida relazione. Sabato e domenica, si riveleranno generose di serenità per chi è felice .. per diventare, per chi è solo, delle strategiche messaggere di intriganti innamoranti. Nella gestione del lavoro, potreste scoprirvi incostanti e forse anche distratti .. a causa di un’insolita insofferenza verso gli obblighi e i doveri. Cercare di collaborare con gli altri, potrebbe essere la soluzione migliore per far scorrere gli impegni per il verso giusto .. ma di sicuro non dovete permettere che gli altri lavorino contro di voi.

ACQUARIO

Con Marte alla vostra destra e Venere alla vostra sinistra, la settimana si annuncia strepitosa, sotto tutti i punti di vista! Nel relazionarvi con le persone che fanno parte della vostra vita, sarete esattamente voi stessi , senza ipocrisia, senza maschere e senza tornaconti di alcune genere. Gli ideali si risvegliano e voi vi farete in quattro per concretizzarli. Le Stelle, sono strategiche, se volete chiarire i malintesi, tentare una riconciliazione ma ancor più se volete fortificare l’amore. Avrete modo di ricompattare un’amicizia, che magari ultimamente avete trascurato un po’, per mille motivi. Così come avrete la possibilità di rinfoltire la vostra rubrica del telefono, facendo entrare nuove conoscenze nella vostra vita. Lunedì, giovedì e venerdì, sono le giornate più ricche di favorevoli opportunità per far sì che l’amore si possa alimentare nell’amicizia e le amicizie rinforzarsi nella reciproca lealtà. Per chi è solo, ci sono tutte le premesse per conoscere una persona davvero speciale. Magari la sorpresa maggiore, sarà quella di scoprire che dietro a una bella amicizia c’è molto di più. Nel lavoro, è tempo per rilanciare geniali iniziative e originali progetti, meritevoli di attenzione: il buon raccolto non dovrebbe farsi attendere troppo. Il perfetto gioco di squadra, sarà la chiave giusta che apre le porte della riuscita e del successo.

PESCI

Grazie a Venere, anche se è contraria, la dolcezza, la disponibilità e la sensualità saliranno alle Stelle ! Per accogliere appieno questi rigeneranti messaggi stellari che, la Stella dell’amore, lascia presagire, non dovrete far altro che lasciare fuori dalla porta di casa vostra, le preoccupazioni da o per il lavoro .. e far scivolare quelle invidiose dicerie che circolano sul vostro conto, sempre provenienti dall’ambiente professionale. E già che ci siete, perché non provate a spargere nella vostra vita quel pizzico di sano egoismo .. che vi porterebbe a prendervi cura anche di voi .. non sempre e solo degli altri. Le Stelle vi consentiranno di scoprire chi vi ama davvero .. e smascherare chi invece vuole solo sfruttarvi. Se doveste incontrare una qualche delusione, mettete in preventivo che, data la vostra inesauribile sensibilità, vi cadrà sulla testa con la delicatezza di un mattone .. ovviamente metaforicamente parlando. Niente panico, il prossimo fine settimana, si annuncia incantato per chi è in coppia per diventare sorprendentemente magico per chi cerca l’anima gemella. Nel lavoro, dopo aver fatto i conti con qualche invidioso di turno .. sfruttate le giornate di martedì e mercoledì, per revisionare il lavoro di squadra .. nel tentativo di renderlo più efficiente e decisamente più produttivo. Il vostro intuito si rivelerà vincente soprattutto per prevenire i rallentamenti, gestire qualche imprevisto e controbattere le interferenze. Vi basterà solo “attivarlo”.

