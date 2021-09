Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 20 a domenica 26 settembre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

Punzecchiati dall’esigente Marte dalla Bilancia, la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita viene messa in discussione. Le Stelle – attraverso eventi, persone e circostanze, non esattamente armoniche – vi chiederanno di dimostrare l’effettiva affidabilità di tutte le vostre relazioni sentimentali, senza tralasciare anche quelle professionali. Questa non vuole essere una punizione, anzi: è un’irripetibile opportunità che vi aiuterà a scoprire se chi avete scelto di avere al vostro fianco è davvero la persona che fa per voi. Forse ci sarà da mettere in preventivo qualche delusioni e un pizzico di tensione, ma questo accadrà, solo e se il legame in questione, effettivamente non è mai stato capace di farvi sorridere di serenità e quindi necessità di una profonda revisione. Occhio, quando la Luna – martedì, mercoledì e fino alle 14.00 di giovedì – sarà nel vostro segno perché si rischia di diventare impulsivi e precipitosi, di più di quello che già per nascita siete. Fate i bravi se non volete “mangiarvi il fegato” per niente e se non volete scatenare delle complicate controversie (anche legali) che poi risulterebbero essere difficili da sanare. Le problematiche si intensificheranno, soprattutto se covavano sotto la cenere, da troppo tempo. Rimandate le decisioni importanti, in un secondo tempo, o perlomeno quando la tempesta è finita.

TORO

La settimana parte col botto! La Luna che lunedì si fa Piena dai Pesci, lascia ben sperare in un fruttuoso momento per rinforzare gli affetti, amicizie comprese e per rilanciare fortunati progetti, meritevoli di attenzione. La complicità con il partner si incendierà nel sensuale gioco della trasgressione. Venere, anche se appare un pochino antipatica dallo Scorpione, vuole suggerirvi che la settimana è ideale per confidarvi con qualcuno di cui vi fidate. Approfittatene per esternare il malcontento, per trovare le risposte che andate cercando e per esorcizzare tutte le recenti delusioni che sembrano non volersene andare via dal vostro cuore. La Luna che – dalle 14.00 di giovedì, venerdì e sabato – vi protegge dal vostro segno, lascia ben sperare in un azzeccato momento per fare pace con la vita. Via i pensieri neri e via anche le demotivanti sensazioni di inadeguatezza: ne va della vostra serenità. Chi vi ama e vi stima sul serio, saprà rispettare i vostri tempi, rassicurandovi come meritate. Ma forza e coraggio che la vita è di passaggio! Nel lavoro le giornate favorevoli che la settimana vi concede stimolano la voglia di fare e moltiplicano le opportunità. Se non date retta alla fretta, all’impazienza e all’ostinazione la gestione degli impegni favorirà un grande profitto. Occhio agli accordi: leggete bene il tutto prima di firmare.

GEMELLI

La settimana si apre sotto il segno dell’incertezza ma si chiuderà sotto il segno della serenità! La dispettosa Luna che lunedì si fa Piena dai Pesci, non solo cercherà di gonfiare le ansie per il futuro, ma tenterà anche di scatenare delle stupide rivalità nell’ambiente di lavoro. Niente panico, perché subito dopo, come per incanto, l’atmosfera si alleggerisce. Marte complice dalla Bilancia, rappresenta un efficace sostegno per fortificare il rapporto di coppia, rinnovandolo nell’erotismo. Non vi risparmierete nel far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita. Magari sarete chiamati a “rivalutare” alcune amicizie, ma non temete: la delusione scomparirà nel momento esatto in cui vi sentirete liberi. Per chi è solo, saranno molteplici le opportunità per conoscere una persona davvero intrigante. Nel lavoro, lasciando in disparte lunedì, che si prospetta elettrico e avaro di soddisfazioni, le Stelle rappresentano la miscela giusta per rilanciare le vostre idee e iniziative con più entusiasmo e produttiva determinazione. Martedì, mercoledì e in parte anche giovedì, avrete modo di revisionare anche il lavoro di squadra nel tentativo di renderlo più efficiente. L’ingegno, la creatività e anche la vostra innata capacità di persuasione, si riveleranno gli ingredienti principali per portare a casa tutte quelle soddisfazioni che meritate. Cogliete l’attimo per mettere a segno una bella rivincita.

CANCRO

La settimana si apre sotto il segno della magia! Lunedì, la vostra amatissima Stella, la Luna, che si fa Piena dai Pesci, lascia ben sperare in un autentico momento per far sbocciare i sentimenti, anche quelli che, per pudore, vi ostinate a custodire nel vostro sensibilissimo cuore. E’ un eccellente momento per tentare una riconciliazione, rimediare a qualche vostra indelicatezza di troppo e, se lo volete, inaugurare una bella storia d’amore. Approfittate di tutta questa deliziosa magia che vi sarà concessa, per fare un’indigestione di coccole, perché nei giorni a seguire, l’antipatica Luna dall’Ariete cercherà di farvi dimenticare tutte le delicatezze fin qui assaporate. E poi da una parte sarete punzecchiati da un Marte avverso che porta con sé un’aggressività che minaccia la serenità, mentre dall’altra parte, sarete invogliati da un’intrigante Venere che non vede l’ora di risvegliare la passione. Scegliete voi da che parte stare! Nel lavoro la Luna Piena è perfetta per ritrovare la grinta giusta per affrontare al meglio la vostra settimana con una carica che promette successo e soddisfazioni. Il ritmo degli impegni si preannuncia piuttosto movimentato, forse anche snervante. Le opposizioni alle vostre idee non tarderanno ad arrivare ma voi – soprattutto dal pomeriggio di giovedì, venerdì e sabato – saprete bene come ammorbidirle e renderle molto meno antipatiche di come appaiono.

LEONE

Il vigoroso Marte dalla Bilancia, vi aiuterà a far ringiovanire la complicità nella coppia. Il suo “tocco” astrale è perfetto per sciogliere tutte quelle “parole non dette” e quelle insormontabili incomprensioni che, negli ultimi tempi, hanno davvero messo in crisi la stabilità e la continuità delle vostre relazioni. Vi ritornerà la voglia di amare e di lasciarvi amare! Non vi risparmierete nel far sentire uniche e speciali le persone che hanno il privilegio di essere custodite nel vostro generoso cuore. La prima parte della settimana è perfetta per tentare delle riconciliazioni, sempre se lo volete davvero fare. Occhio alla dispettosa Venere dallo Scorpione, che – nel pomeriggio di giovedì, venerdì e sabato – cercherà di far riemergere le interferenze irrisolte, che non solo esasperano la gelosia e il sospetto ma rappresentano anche una serie minaccia per la vostra serenità interiore. Per chi è solo si intravedono intriganti e suggestivi innamoramenti, senza precedenti .. e non si esclude anche la possibilità che possa ritornare un amore dal passato. Nel lavoro, le vostre idee riacquistano mordente. Se riuscirete a scrollarvi da dosso quell’insidiosa sensazione di inadeguatezza che, ogni due per tre, tenta di distogliervi dall’obiettivo prescelto, la settimana lascia ben sperare in una rigenerante rivincita sugli ostacoli e sulle invidie che hanno tentato di indebolire le vostre speranze e ingarbugliato le vostre aspettative per il futuro.

VERGINE

La settimana si apre sotto il segno dell’irrequietezza! Lunedì, la dispettosa Luna che si fa Piena dal Segno Zodiacale a voi opposto dei Pesci, dice che c’è baruffa nell’aria. Per fortuna si tratta solo di poche ore di agitazione e niente più ma occhio, perché gli stati d’animo che si scontrano tra di loro, possono creare delle difficoltà, soprattutto se siete nel bel mezzo di un conflitto emotivo. Nei giorni che saranno, lasciatevi abbracciare e proteggere dalla magnifica Venere che, dallo Scorpione, lascia ben sperare in un susseguirsi di armoniosi momenti, carichi di indimenticabili emozioni. La Stella dell’amore, vi aiuterà a recuperare terreno nei sentimenti, ancor più se la vostra relazione, amorosa o amichevole che sia, è reduce da un periodo che si è rivelato avaro di soddisfazioni. Vi accorgerete che la persona che avete scelto di avere al vostro fianco è perfettamente in grado di farvi sentire appagati e completi come desiderate. Nel lavoro, la settimana è interessante per farvi scoprire cosa dovete cambiare o rinnovare all’interno del gioco di squadra, al fine di renderlo più incisivo e decisamente più produttivo. Dal pomeriggio di giovedì, venerdì e sabato, puntate il tutto per tutto, se volete stravincere nella gestione dei vostri impegni. Le giornate favorevoli sono idonee per dare spazio a innovative iniziative e originali progetti meritevoli di attenzione.

BILANCIA

Grazie a Marte, Mercurio e, da giovedì, anche al Sole, tutti e tre nel vostro segno, avrete a portata di mano molteplici opportunità che vi consentiranno di rinvigorire (e in alcuni casi anche di rinnovare) la complicità con le persone che fanno parte della vostra vita. Martedì, mercoledì e fino al primo pomeriggio di giovedì non fatevi prendere la mano nei chiarimenti, perché il rischio di azzuffarsi per puntiglio e questioni di orgoglio, è davvero alto. Cogliete l’attimo per premiare chi vi ama e vi stima sul serio e allontanare, una volta per tutte, chi invece spegne il vostro entusiasmo e tenta ancora di condizionare la vostra vita. Se vi affidate alla vostra innata diplomazia, riuscirete a stemperare i bollenti spiriti. L’idea di abbellire la vostra casa, di rivoluzionare l’arredamento e di farvi più belli di quello che già siete non si rivelerà sbagliata, anzi. Occhio però a non spendere e spandere troppo. Nella gestione del lavoro, la settimana non offre giornate speciali su cui puntare il tutto per tutto ma di pur certo vi accorgerete che la vostra indecisione caratteriale lascerà il posto a un’ardimentosa determinazione che promette onori e successi. Cercate di concentrare le energie su un obiettivo alla volta, prima di dedicarvi al successivo. È tempo di rivincite!

SCORPIONE

La settimana si apre sotto il segno dell’amore e anche della fortuna! Lunedì, la magica Luna che si fa Piena dai Pesci, lascia ben sperare in un super momento per innamorarvi dell’amore .. e per mettere a frutto un’intuizione che si rivelerà inaspettatamente redditizia. Venere che comanda fiera e orgogliosa nel vostro segno, è una garanzia di felicità ! La Stella dell’amore, vi renderà più affascinanti del solito : sarà un’impresa ardua resistere al vostro accattivante e magnetico carisma. Occhio alla Luna quando – dal pomeriggio di giovedì, venerdì e sabato – diventa dispettosa dal Toro, perché si rischia di diventare delle splendide farfalle, alquanto desiderose di volare di fiore in fiore. Per chi è solo si intravedono ardimentose conquiste .. che profumano di intrigante e sensuale trasgressione. C’è da mettere in preventivo anche un probabile ritorno di fiamma .. ma sarete voi a decidere se ne vale la pena coltivarlo oppure lasciarlo nuovamente andare al suo inevitabile destino. Nel lavoro, la settimana – tranne lunedì appunto – non concede delle giornate eclatanti su cui fare totale affidamento, ma non per questo i vostri impegni saranno fermati. Vi riscoprirete più motivati nel portare avanti le idee e i progetti che avete in mente. Occhio alle scorciatoie, attenzione alle firme e state alla larga da tutte quelle lusinghiere promesse che assicurano soldi facili.

SAGITTARIO

L’insidiosa Luna che, lunedì, si fa Piena dai Pesci, tenterà di mandare in tilt tutti i buoni propositi. Cercate di non cadere nel suo insidioso trabocchetto, se non volete scardinare il quieto vivere .. soprattutto in casa. Fate i bravi, si tratta solo di poche ore di agitazione e niente più. Guardate al vostro domani, con uno spirito speranzoso e fiducioso. Sì, perché – già con martedì, mercoledì e fino al primo pomeriggio di giovedì – grazie a Marte che vi protegge dalla Bilancia, il vostro ardimentoso e curioso desiderio di emozioni si manifesterà in tutto il suo splendore regalandovi più complicità con la persona amata e più comprensione negli affetti. Avrete anche modo di rinfoltire la cerchia delle conoscenze, con l’arrivo di nuove amicizie, davvero speciali. Per i cuori solitari si intravedono gradite e insaziabili sorprese e non si esclude anche la possibilità di trasformare una vecchia amicizia in un’appagante storia d’amore. Nel lavoro, avrete modo di recuperare terreno, perché le Stelle vi aiuteranno a ritrovare la giusta grinta, per gestire e velocizzare la gestione dei vostri impegni. Il perfetto gioco di squadra si rivelerà l’ingrediente principale, per fare di un’idea un autentico successo, nonché per portare a casa tutti quei gratificanti riconoscimenti che fanno bene al cuore, allo spirito e anche al portafoglio. Circondatevi di persone positive, fidate e volenterose se volete stravincere nei vostri propositi.

CAPRICORNO

La settimana si apre sotto il segno delle sorprese, quelle belle! Lunedì, la Luna che si fa Piena dai Pesci, è pronta a donarvi una rigenerante boccata di positività, che vi aiuterà a fortificare la complicità con chi amate e a mettere a segno una vera e propria rivincita nel lavoro. Approfittatene, perché già da martedì, mercoledì e fino al primo pomeriggio di giovedì, Marte storto dalla Bilancia porta tensioni che minacciano il quieto vivere. Avrete modo di capire quanto sia importante circondarsi dell’affetto sincero e della stima delle persone che fanno parte della vostra vita. Ovviamente questo ingarbugliato presagio, si manifesterà solo e se la vostra relazione non rappresenta più nessuna garanzia di affidabilità e necessita di una profonda (e indispensabile) revisione. Dal pomeriggio di giovedì e fino a sabato compreso, la meravigliosa Luna che vi fa l’occhiolino dal Toro, lascia ben sperare in una fulminea ripresa dalle crisi, perché si rivelerà una vera e propria fonte di goderecce emozioni che riscaldano il cuore e rinforzano le certezze. Nel lavoro, la gestione degli impegni si preannuncia sfiancante, ma voi sarete imbattibili. Le interferenze non mancheranno. Puntate il tutto per tutto sulle giornate favorevoli che incontrerete, per rilanciare fortunate trattative di affari, mettere a segno un’azzeccata iniziativa .. e far sì che il vostro formidabile fiuto per gli affari possa rivelarsi particolarmente redditizio.

ACQUARIO

La propizia collocazione astrale di Marte (dalla Bilancia), incendia il vostro disinibito desiderio di amare, mentre la maliziosa collocazione di Venere amplifica la vostra famosa inafferrabilità. Che miscela esplosiva! Puntate tutto su martedì, mercoledì e fino al primo pomeriggio di giovedì, se volete trascorrere indimenticabili momenti di complicità con le persone che fanno parte della vostra vita, perché nei giorni a seguire, la malandrina Luna dal Toro, cercherà di scatenare sospetti e dare adito a insolite gelosie. Occhio perché i pettegolezzi, sono sempre in agguato. Le Stelle, con Saturno che si aggira indisturbato nel vostro segno, vi offrono una quantità industriale di opportunità che vi aiuteranno a scoprire se chi avete scelto di avere al vostro fianco è davvero la persona che fa per voi. Niente panico, avrete la forza per gestire le prove e la lucidità per decidere, senza fare troppi danni, cosa fare. Idem nel lavoro. la settimana è interessante per conquistare nuove mete .. e testare l’affidabilità dei vostri collaboratori. Il buon Mercurio, efficiente messaggero dalla Bilancia, vi aiuterà a trovare le risposte giuste ai dubbi che vi assillano nonché a far lievitare le vostre idee che si faranno sempre più produttive e decisamente meno dispersive. L’ingegno e la fortuna si riveleranno la miscela giusta per rendere più sbrigativo il vostro operato e per azzittire gli invidiosi che continuano a mettervi in cattiva luce.

PESCI

La settimana si apre sotto il segno della disponibilità! Lunedì, la Luna che si fa Piena nel vostro segno, concorrerà ad amplificare la vostra nobile predisposizione che vi spinge a prendervi cura di tutti. Approfittatene anche per “ricaricare le pile” e affrontare al meglio la vostra settimana. Sì, perché vi accorgerete che la volontà e la vitalità saranno un tutt’uno e questa vincente miscela di energie, vi aiuterà a far star bene chi amate e a trionfare nell’esercizio della professione. E poi, non dimenticatevi che siete altamente beneficiati da una carismatica Venere che, dallo Scorpione, favorirà l’armonia nelle vostre relazioni. Dal pomeriggio di giovedì, venerdì e sabato compreso, si apre un intrigante momento per vivacizzare la complicità nella coppia. Per chi è solo, ci saranno delle inaspettate opportunità per fare colpo al primo tentativo. Resistere al vostro sguardo, sarà una missione impossibile! Nel lavoro, le Stelle vi aiuteranno ad esprimere, con più efficacia, le vostre opinioni nonché a mettere a frutto le vostre potenzialità. Le giornate favorevoli che la settimana lascia presagire, si riveleranno un vero e proprio toccasana per i vostri impegni, ancor più se per la vostra attività avete a che fare con altre città, l’estero e il mondo dei social. State alla larga da quelle lusinghiere promesse che fanno vedere che tutto è facile da conquistare.

