Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 6 a domenica 12 settembre 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

La settimana è l’ideale per cercare di risolvere i problemi che si trascinano .. e che minacciano in quieto vivere. Cogliete l’attimo per dire a chi non vi fa stare bene, tutto ciò che non siete stati capaci di dire prima .. anche perché la persona in questione lo farà con voi. Per un bizzarro intreccio di Stelle, le problematiche che si vengono a creare, saranno scatenate da una persona giovane .. che però, col senno del poi, avrà un ruolo decisivo. Non isolatevi, non rimandate a domani i chiarimenti che, adesso come non mai, diventano indispensabili .. perché la sensazione di vuoto, come quella di “confusione”, rischia di gonfiarsi sempre di più. Non dimenticatevi di controllare il desiderio di aver ragione a tutti i costi : vi sarà facile trattare anche con la persona più rabbiosa. Per le unioni solide, dove il dare e avere è in perfetto equilibrio, non ci saranno colpi di scena, anzi .. La settimana diventa strategica per prendere quelle importanti decisioni, probabilmente coltivate da tempo, che coinvolgono il vostro futuro professionale. I vostri obiettivi sul da farsi, sono piuttosto chiari – a meno che non vi fate letteralmente rapire dallo stress emozionale – e lo farete sapere anche a chi collabora con voi. Non dimenticatevi però di prendere, nella giusta considerazione, anche le idee e i pareri degli altri .. se non volete scatenare improduttivi disaccordi.

TORO

La settimana si apre sotto il segno della spensieratezza e dell’armonia. Lunedì e martedì, sono due giornate pazzesche .. per ritrovare il buonumore e per fare di ogni ora un’ardimentosa festa per gli innamorati. Le Stelle portano una rinfrescante ventata di disponibilità che farà star bene sia voi che la persona che volete far sentire speciale. Si profilano indimenticabili complicità, da assaporare in un unico abbraccio .. sarebbe un peccato sciuparle per i soliti sospetti e le ingiustificate gelosie che la Luna balorda di venerdì e sabato rischia di esasperare. Cercate di non cadere nel suo insidioso trabocchetto, se non volete saltare a conclusioni azzardate .. che poi, tra le altre cose, non sarebbero affatto veritiere. Fate scivolare le provocazioni, senza adottare dei comportamenti “provocatori” .. che finirebbero per gonfiare le incomprensioni e scatenare litigi. È vero che quando vi fissate su un qualcosa, tentare una discussione polemica con voi è un’impresa titanica .. ma forse, in queste ore, adottare una salutare dose di diplomazia non vi farebbe male, anzi .. Nel lavoro, la prima parte della settimana si preannuncia favorevole e redditizia. Dopodiché occhio a non peccare di onnipotenza .. perché si rischia di sbagliare tutto.

GEMELLI

La settimana si apre sotto il segno dell’insoddisfazione. Niente panico perché le Stelle, capitanate dalla meravigliosa Venere dalla Bilancia, vi aiuteranno a far ringiovanire le emozioni del vostro cuore. Senza ombra di dubbio, vi sarà impossibile nascondere tutto ciò che provate .. perché – nei giorni a seguire – sarete in pace con voi stessi e in linea con i vostri pensieri. Avrete modo di “stabilire” un feeling con chi fa parte della vostra vita, basato prevalentemente sull’amicizia e sulla comprensione reciproca. La complicità nel rapporto di coppia si arricchirà di intrigante romanticismo. Per i cuori solitari, si intravedono delle irripetibili opportunità (mercoledì e giovedì) per incontrare un amore davvero unico e speciale .. nel suo genere. Sarete dei veri maestri nell’ingolosire la persona che vi intriga. La vostra compagnia sarà ricercata, perché sarete abili a travolgere chiunque .. senza annoiare mai. Nel lavoro, la prima parte della settimana tenterà di annebbiare la percezione degli obiettivi, ma dopo però si apre uno strategico momento per rilanciare azzeccate iniziative e mettere a frutto redditizie intuizioni. La voglia di mettersi in discussione si manifesterà in tutto il suo splendore .. il buon raccolto non si farà attendere. Mercoledì e giovedì, sono le giornate più generose di favorevoli opportunità .. dove non si esclude un inaspettato colpo di Fortuna.

CANCRO

La dispettosa collocazione astrale di Venere dalla Bilancia, segnala una parentesi che potrebbe rivelarsi impegnativa .. se tenete solo per voi il malessere e l’insoddisfazione che avete nel cuore. Quindi se vi volete bene, e rispettate la persona che avete al vostro fianco, cercate di non ostinarvi a trattenere le emozioni. Avrete modo di smussare i lati più spigolosi del vostro carattere .. e rendere decisamente più decifrabili le vostre “lune ballerine”. Ovviamente più la vostra relazione è tesa .. più le tensioni si faranno intense. Affidatevi alla vostra indiscussa sensibilità, per scoprire dove recuperare .. e dove invece mollare. I prossimi 7 giorni, sono perfetti per spezzare l’incantesimo che vi imprigiona in una relazione che non è più capace di farvi sorridere di serenità. Avrete la forza necessaria per prendere in mano le redini della vostra vita .. e dare una sostanziale svolta alla vostra vita. Se invece la vostra unione è solida e inattaccabile, vivrete una settimana magica e indimenticabile .. sotto tutti i punti di vista. Per chi è solo o è uscito malconcio da qualche delusione, si moltiplicheranno le opportunità per fare di un incontro un’appagante e intrigante coinvolgimento sentimentale. Il lavoro si preannuncia “movimentato” .. ma non mancheranno le occasioni giuste per farvi avanti e per portare a casa i gratificanti riconoscimenti che vi spettano.

LEONE

La provvidenziale Venere che vi sorride dalla Bilancia, alimenta il desiderio di amare .. e di lasciarsi amare. La settimana è perfetta per ristabilire il giusto ordine laddove regnano incertezza, confusione .. e nervosismo. Avrete modo, se solo lo volete fare, di ritrovare quelle costruttive motivazioni .. nonché la buona volontà per portarle avanti. Starà solo a voi saper cogliere tutte quelle favorevoli opportunità che profumano di rinascita .. ancor più se siete nati nella 1° e 2° decade. Sì perché sarete più motivati a controbattere i dispetti astrali di Saturno contro, che continua imperterrito a farvi sentire soli, demotivati, malcontenti di tutto e di tutti .. fino a rendervi quasi antipatici agli occhi di chi vive con voi. Fate appello alla lealtà che è in voi, nonché al rispetto e alla lealtà che siete capaci di donare .. quando amate. Sforzatevi a vedere tutto il buono, laddove c’è .. e concentrate i vostri pensieri su tutti quei ricordi spensierati che avete vissuto con chi vi ama ancora .. per trovare “insieme” la risposta giusta che apre a nuove prospettive di vita in due. Solo così riuscirete a scoprire una miniera di risorse che sono capaci di tenere in piedi una relazione .. anche quando le cose “sembrano” capitolare. La gestione del lavoro sarà illuminata e sostenuta, ma solo e se non vi lascerete coinvolgere in iniziative e scelte di percorso che non rispecchiano ciò che veramente volete.

VERGINE

Marte che comanda nel vostro segno, non vede l’ora di inaugurare una scintillante settimana per l’amore. Senza ombra di dubbio i vostri affetti, matrimonio compreso, saranno avvolti dall’entusiasmo. Scegliere di isolarsi, magari perché siete reduci da una delusione, significherà sprecare queste rigeneranti opportunità che aprono a inaspettate, ma favorevoli, prospettive di vita. La quasi totalità dei prossimi 7 giorni, vi aiuterà a scoprire la validità dei vostri sentimenti .. oltre a tirare fuori la vostra autentica personalità. Se riuscirete a dosare le energie che si annunciano particolarmente dirompenti, sarete capaci di trovare (dentro di voi) la forza e la volontà di abbattere gli ostacoli più insormontabili. Occhio però a non scattare alla prima critica .. ne va della vostra serenità. Nel lavoro, le Stelle vi aiuteranno a smaltire, con estrema efficienza, gli impegni arretrati. La vostra competenza e le vostre potenzialità saranno richieste da più parti. Sarete dotati di un produttivo istinto competitivo che vi permetterà di mostrare a tutti quanto valete. Venerdì e sabato, in particolar modo, si riveleranno due giornate molto proficue per velocizzare le trattative e le iniziative che state sostenendo .. o che volete inaugurare al più presto. Tutto ciò che profuma di novità avrà un effetto a dir poco rivitalizzante per il vostro operato.

BILANCIA

Grazie alla strepitosa congiunzione astrale di Venere al vostro Sole natale, avrete tutte le carte in regola per innamorarvi dell’amore ! Scoprirete di poter sfuggire alle circostanze e alle imposizioni che magari finora vi avevano impedito di esprimere appieno la vostra affascinante e romantica sensibilità. Se lo volete, potrete rinascere a nuova vita, premiando chi merita tutto il vostro amore .. e allontanando chi osa di ingarbugliare il vostro desiderio di felicità. Si, la settimana è perfetta per sciogliere le incertezze e per distruggere le frustrazioni. La dolcezza e la disponibilità che vi appartengono dalla nascita, si amplificheranno .. rendendo felici le persone che fanno parte della vostra vita. La complicità nel rapporto di coppia si intensificherà di armoniosa bellezza. Per chi è solo, sono tante le opportunità per incontrare un amore speciale .. o per recuperare una storia che è stata trascurata da mille motivi. Nel lavoro, la settimana favorisce tutti quegli indispensabili cambiamenti che renderanno più gratificante la gestione degli impegni. Prudenza negli investimenti ! Grazie a Mercurio, anch’esso nel vostro segno, assisterete a un gran rifiorire di idee che renderanno il vostro operato più competitivo .. e decisamente più produttivo.

SCORPIONE

La settimana si apre sotto il segno dell’amicizia ! Avrete modo di fare il pieno di coccole .. nonché di comprendere più facilmente le esigenze di chi vi sta accanto. Cogliete l’attimo per chiarirvi con gli amici .. e “ascoltare” le loro confidenze. Sarete più protettivi nei loro confronti .. ma occhio a non pretendere la loro totale sottomissione, se magari qualcuno dovesse prestare attenzioni ad altri. Lunedì e martedì, sono ideali per programmare una “rimpatriata” con i vecchi compagni di scuola o di infanzia. La settimana diventa strategica per sciogliere le incomprensioni che osano minacciare il quieto vivere in casa .. e per dare un taglio netto a quelle unioni che non sono più in grado di farvi sentire completi come desiderate. Avrete la forza necessaria per tentare una riconciliazione, laddove fosse ancora possibile, senza farvi prendere dall’impazienza o dall’intransigenza. Nel lavoro, i prossimi 7 giorni sono eccezionali per porvi delle mete .. e per darvi da fare per raggiungerle. La parola chiave che accompagnerà il vostro operato è : lavoro di squadra. Circondatevi di persone attive, se volete perseguire gli obiettivi che vi interessano. E se non volete lavorare con nessuno, fate in modo che gli altri non lavorino contro di voi. Il vostro formidabile istinto, venerdì e sabato, vi aiuterà a trionfare sui nemici nascosti.

SAGITTARIO

La settimana si apre sotto il segno dell’irrequietezza e dell’insoddisfazione, probabilmente per delle questioni irrisolte che provengono dall’ambiente di lavoro o per qualche spesa di troppo. Niente panico, nel Cielo c’è una bellissima Venere che vuole proteggervi dalla Bilancia .. e che vi aiuta a stemperare gli animi e sciogliere le interferenze. Grazie a lei, molti di voi che finora hanno aspettato che le cose cambiassero per il meglio .. riusciranno a riportare il giusto ordine nella gran confusione che si era venuta a creare. La seconda parte della settimana, accende il desiderio e risveglia il gioco della seduzione. Per chi è solo, una bella amicizia si potrebbe trasformare in un’importante storia d’amore. I coinvolgimenti sentimentali e le amicizie che nascono adesso, magari non partono subito col piede giusto .. ma di sicuro si riveleranno durature nel tempo. Nel lavoro, tranne lunedì e martedì che si annunciano dispersivi, elettrici e poco generosi di soddisfazioni .. la settimana lascia presagire risultati gratificanti per le iniziative che state portando avanti e anche per i progetti che volete far partire. Il perfetto gioco di squadra sarà favorito dalla Buona Sorte. Grazie al vostro formidabile istinto che vi spinge a sfidare il Destino e il concreto sostegno di validi (e affidabili) collaboratori, riuscirete a conquistare quanto più vi sta a cuore.

CAPRICORNO

Marte e Venere, vi aiuteranno a premiare l’amore vero e a fortificare le amicizie sincere .. nonché ad allontanare chi non è più meritevole della vostra ineccepibile dedizione. Non trinceratevi nella vostra impenetrabile riservatezza caratteriale, ma esternate il malcontento .. chi vi ama veramente vi aiuterà a ricostruire insieme un rapporto che merita di essere protetto e migliorato. Certo è che siete imbattibili nella vita di tutti i giorni (nel lavoro in particolar modo) .. ma è quando si parla d’amore che rischiate di annegare in un bicchiere d’acqua. Per esorcizzare malintesi e bisticci, fate appello alla solidità dei vostri sentimenti. Marte vi vuole sul pezzo, mentre Venere farà di tutto per farvi scappare dalle responsabilità di tutti i giorni. Se giocate bene le vostre carte, la settimana intera è perfetta per ricostruire la vostra serenità affettiva .. e amorosa. Per chi è solo, ci sono delle inaspettate opportunità dietro l’angolo, che vi consentiranno di “scongelare” il vostro cuore. Nel lavoro, la gestione degli impegni sarà accompagnata da una coinvolgente voglia di mettersi in discussione. Cercate di non diventare troppo impazienti se le cose fanno fatica a girare per il meglio, si tratta solo di qualche rallentamento .. non certo di ostacoli cronici. Gli impegni portati avanti con dedizione saranno perfezionati e migliorati .. le scorciatoie invece saranno penalizzate.

ACQUARIO

La rigenerante Venere dalla Bilancia, soprattutto mercoledì e giovedì, sgombra le incertezze e scioglie la confusione .. perché non vede l’ora di inaugurare una spensierata parentesi per l’amore. Amate e sarete ricambiati !

Avrete modo, se lo volete fare, di migliorare le vostre relazioni sentimentali, matrimonio compreso .. in un giusto equilibrio tra il dare e l’avere. Mercoledì e giovedì, ritagliatevi qualche ora di relax, anche in compagnia di chi amate – se potete farlo – perché si rivelerà altamente rigenerante .. sotto tutti i punti di vista. Per chi è solo non mancheranno le favorevoli opportunità per incontrare un amore speciale .. magari anche grazie a uno spostamento non previsto. Occhio perché non si esclude anche il ritorno di un amore dal passato .. che torna a farvi battere forte il cuore. Fate i bravi, quando arriva venerdì e sabato, se non volete distruggere, in un decimo di secondo, tutta la magia fin qui assaporata. La bisbetica Luna dallo Scorpione cercherà di far di tutto per farvi scappare a gambe elevate da chi vuole rassicurarvi col suo amore. Nel lavoro, la prima parte della settimana si annuncia generosa per la gestione operativa degli impegni .. ancor più se avete a che fare con altre città, l’estero e il mondo dei social. Dopodiché, nei giorni che saranno, forse sarà più salutare tirare i remi in barca .. e aspettare che passi il temporale.

PESCI

L’inizio della settimana si annuncia movimentato, forse poco generoso di soddisfazioni .. quasi elettrico. La dispettosa Luna di lunedì e martedì, tenterà di alimentare una certa baruffa nell’aria .. forse a causa di ingigantite incertezze per il lavoro o per una qualche imprevista spesa. E con Marte contro, che ci mette il suo zampino, è possibile incontrare un momento di alta tensione .. ma solo e se la vostra unione è ormai giunta al capolinea .. e non avete ancora trovato la via di uscita più conciliante per entrambi. Non scatenate inutili controversie .. perché l’avvocato costa parecchio .. ma fate vostro il famoso detto : chi non mi ama, non mi merita più ! Per le unioni solide, non si intravede nessuna crisi di rilievo .. se non qualche chiarimento, seppur vivace, che però le rinforzerà sempre di più. Per fortuna, i giorni che verranno vi aiuteranno a ritrovare quel perfetto feeling che promette certezza e permette appagamento. Nel lavoro, i doveri e le responsabilità si moltiplicheranno. Solo i rapporti di collaborazione ben strutturati non incontreranno momenti di confusione e di incertezza. Ma è proprio quando il gioco si fa duro .. che i duri iniziano a giocare ! Ecco perché, nonostante il periodaccio, la settimana è strategica per ritrovare una nuova forza in voi stessi e una rinnovata fiducia nelle vostre potenzialità.

