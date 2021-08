Le previsioni segno per segno a cura di Mauro Perfetti

Ecco cosa ci riserva lo Zodiaco per la settimana da lunedì 16 agosto a domenica 22 agosto 2021. Le previsioni a cura del consulente astrologico Mauro Perfetti:

ARIETE

La settimana lascia ben sperare in una rivitalizzante botta di vita che, tra le altre cose, vi aiuterà ad uscire dalle strette. Se siete imprigionati in una relazione che è in crisi, saprete affrontare le interferenze e prendere tutte quelle importanti decisioni che aprono a nuove realtà. Da buoni Ariete quale siete, non vi farete scoraggiare dalle prove, anzi .. Vi darete un gran da fare per tentarle tutte nel recuperare quel rapporto che merita ancora la vostra stima e il vostro amore. Lunedì, martedì .. ma ancor più venerdì, sabato e domenica, sono le giornate più azzeccate per riprendere in mano la vostra vita .. e darle quella rigenerante svolta che merita. Grazie alla Luna che, nel fine settimana, si fa Piena dall’Acquario, l’intesa con chi amate si arricchirà di amicizia. Il rientro al lavoro, dopo la pausa estiva, si annuncia produttivo. Avrete le idee chiare sul da farsi .. nonché le opportunità giuste per metterle in pratica. Tutto ciò che ha a che fare con il “lontano” (l’estero in particolar modo), avrà un effetto a dir poco rivitalizzante per il vostro lavoro, carriera compresa. La Luna Piena si rivelerà una fonte inesauribile di geniali trovate .. che vogliono profumare di successo.

TORO

Il buon Marte, complice dalla Vergine, si rivelerà un efficace messaggero di entusiasmo e di intraprendenza .. e queste promettenti energie non possono che determinare appagamento, soddisfazioni e serenità. Certo è che starà solo a voi far sì che tutto questo possa accadere .. magari incominciando a smetterla di dare troppo peso alle delusioni che ormai appartengono al passato, ma che però continuano a darvi fastidio. Ah l’orgoglio !? Mercoledì e giovedì, sono le giornate più interessanti che la settimana lascia intravedere .. per rilassarvi, divertirvi a ricercare tutto il bello che la vita può regalarvi. La complicità nel rapporto di coppia pretenderà di colorarsi di intrigante, insaziabile e ardimentosa trasgressione. Per i cuori solitari si intravedono molteplici opportunità per innamorarsi dell’amore .. alla faccia di Saturno contro. Occhio però quando la Luna, nel fine settimana, si fa Piena dall’Acquario, perché i malintesi, i sospetti e la gelosia rischiano di scardinare la serenità conquistata. Fate i bravi e cercate di non cadere nella sua insidiosa trappola. Nel lavoro le vostre idee si faranno nitide e le iniziative si riveleranno vincenti. L’entusiasmo e l’ingegno lasciano ben sperare in un autentica rivincita.

GEMELLI

L’inizio della settimana si apre sotto il segno di un’indecifrabile irrequietezza .. che ovviamente mal si addice al felice andamento delle vostre questioni sentimentali. Niente panico, perché nel Cielo c’è un’armoniosa Venere dalla Bilancia che non solo vi aiuterà a mettere all’angolo Marte contro con tutti i suoi dispetti .. ma lascia ben sperare in un’incantevole e romantica parentesi per l’amore. Grazie a lei avrete modo di sciogliere le incomprensioni, stemperare le ansie .. e recuperare la serenità che pensate aver perduto. La magica Luna che, nel weekend, si fa Piena dall’Acquario dice che è arrivato il momento giusto per far sentire uniche e speciali le persone che fanno parte della vostra vita .. e di riflesso, ricevere una quantità industriale di coccole. Ovviamente le Stelle lasciano ben sperare in un propizio momento per recuperare quei rapporti che recentemente hanno risentito della crisi .. e per tentare una riconciliazione, laddove si è venuto a creare un allontanamento. Per chi è solo, il fine settimana si rivelerà una vera e propria miniera di favorevolissime opportunità .. per riscoprirvi innamorati dell’amore. La gestione degli impegni di lavoro procederà al rallentatore .. ma procederà. Ma se riuscirete ad unire la creatività all’ingegno, il gioco è fatto !

CANCRO

La settimana è perfetta per vedere nuove facce e frequentare nuovi ambienti, nonché a farvi apprezzare tutte le cose semplici e genuine che la vita di tutti i giorni regala. Le Stelle dalla Vergine vi aiuteranno ad affrontare la vostra settimana con lo spirito giusto : saprete esattamente dove e chi andare a cercare per sentirvi appagati e felici come meritate. Sarete anche ben sostenuti a controllare meglio le vostre “lune”, perché vi accorgerete che le limitazioni che magari prima rendevano la vostra vita vuota .. adesso non hanno più motivo di essere. Cogliete l’attimo per far ringiovanire il vostro cuore ! Nel lavoro, anche se la settimana non lascia intravedere delle giornate eclatanti su cui puntare il tutto per tutto .. le idee si moltiplicano alla velocità della luce, così come le strategiche opportunità per metterle in pratica si presenteranno. Sfruttate il momento per perfezionare il lavoro di squadra, al fine di renderlo più collaborativo .. e decisamente più produttivo. Scegliete gente positiva, energica .. e che ha una gran sete di successi. Drizzate bene le vostre antenne, perché la vostra Stella guida, la Luna .. diventando Piena, va a stuzzicare le idee per potenziare i guadagni

LEONE

Grazie a Venere che brilla dalla Bilancia, la vostra settimana vuole essere generosa di amore, di svago e di relax .. alla faccia di Saturno contro con tutte le sue interminabili e demotivanti prove. Lasciatevi abbracciare dalla Stella dell’amore, se volete recuperare terreno in amore, riprendere in mano le redini della vostra situazione sentimentale .. ma ancor più se volete fare pace con la vita ! La settimana – già con lunedì e martedì – lascia ben sperare in un fruttuoso momento per uscire dalle crisi che negli ultimi tempi hanno cercato di spegnere il vostro inesauribile entusiasmo .. nonché per riscattare quanto finora vi è stato concesso con il contagocce. Forse doveva andare così – ne sa qualcosa chi è nato nella 1° e 2° decade – ma di pur certo ora siete più forti di prima .. e decisamente più consapevoli di ciò che volete per riscoprirvi appagati e completi come meritate. Venere vi aiuterà a rinforzare tutte quelle relazioni che meritano di essere migliorate e protette col vostro amore. Fate i bravi quando, nel weekend, la Luna si fa Piena dall’Acquario, perché le incomprensioni si moltiplicheranno ancor più. Ma questo accadrà solo e se non avete ancora chiuso con chi rappresenta una REALE minaccia alla vostra serenità.

VERGINE

La settimana – lunedì e martedì – vi renderà a dir poco instancabili, sempre in movimento .. quasi ad avere l’argento vivo addosso. Non avrete peli sulla lingua nel dire tutto ciò che vi frulla per la testa, così come sarete pronti a inalberarvi, in un nano secondo, se le vostre intenzioni non dovessero essere percepite all’istante da chi vi sta accanto. Puntate il tutto per tutto su mercoledì e giovedì, se volete che le vostre iniziative possano centrare al primo tentativo l’obiettivo prescelto .. e se volete smettere di battibeccare per niente. Nel rapporto di coppia sarà difficile resistervi : vi riscoprirete accattivanti e intriganti fin dai preliminari. L’idea di ritagliarvi un paio di giorni di vacanza, magari per ricaricare le pile, di pur certo non si rivelerà sbagliata. Per chi è solo si intravede l’opportunità giusta per fare di un incontro un amore speciale. L’audacia prenderà il posto dell’indecisione. Per voi che lavorate anche quando siete in vacanza, le due giornate favorevoli che incontrerete sono perfette per mettere a frutto le vostre intuizioni e rilanciare redditizie trattative di affari. Mercurio che comanda nel vostro segno lancia chiari segnali di rinnovamento .. e anticipa grandi, perlopiù inaspettate, svolte nel vostro futuro professionale.

BILANCIA

La meravigliosa congiunzione astrale di Venere al vostro Sole natale, rappresenta un vero e proprio talismano per favorire un’autentica rinascita sentimentale. Lasciatevi coccolare da chi vuole la vostra serenità .. e non pretende di condizionare il vostro desiderio di felicità. Lunedì e martedì sono propizie per ritagliarvi una vacanza o concedervi qualche ora di assoluto relax. Vedere nuove facce e frequentare nuovi ambienti si rivelerà una scelta azzeccata. I rapporti con chi fa parte della vostra vita sono ottimi, perché riuscirete a captare i loro bisogni. Le Stelle sembreranno prediligere le vostre amicizie .. tanto sarà che riuscirete a sciogliere le vostre paturnie, che probabilmente prenderanno il sopravvento mercoledì e giovedì, proprio grazie a loro. Scegliere di isolarsi o chiudersi in se stessi, non farà altro che far lievitare la sensazione di solitudine. Con l’approssimarsi del weekend, quando la Luna si fa Piena dall’Acquario, vi attende un universo di incantate emozioni .. da “vivere” in un unico abbraccio. Sarete più protettivi e premurosi. Per chi è solo, il fine settimana si rivelerà una fonte di azzeccate opportunità, per dare vita a romantici coinvolgimenti sentimentali. Nel lavoro, una donna apre a favorevoli novità.

SCORPIONE

Il vigoroso Marte dalla Vergine lascia ben sperare in un autentico mix di insaziabili emozioni. La prima parte della settimana è congeniale per fare di ogni giorno un’appagante e quanto mai intrigante festa per gli innamorati. Avete presente quando ci si capisce solo con lo sguardo ?! Per chi è solo, mercoledì e giovedì, si intravedono quelle strategiche circostanze per dare il via a insaziabili innamoramenti, senza precedenti. E non si esclude la possibilità di trasformare una bella amicizia in un qualcosa di speciale, nonché aver a che fare con il ritorno di un amore dal passato. Fate i bravi, invece, quando arriva il fine settimana, perché la Luna che si fa Piena dall’Acquario tenterà in tutti i modi di risvegliare la gelosia e fomentare il sospetto. Non fate gli antipatici, se non volete sciupare, in un battito di ciglia, la complicità con chi vive con voi .. e rovinarvi il weekend. Questa insidiosa Luna, con l’intercessione di Saturno contro, farà lievitare i malumori e le incomprensioni .. ancor più se la vostra relazione, d’amore o di amicizia che sia, è ai ferri corti .. e tutti i tentativi per recuperarla sono clamorosamente falliti. È vero che più la strada si fa dura e più un vero Scorpione si impegna con tutte le sue forze .. ma è anche vero che si può rottamare il vecchio per il nuovo.

SAGITTARIO

La vostra settimana si preannuncia impegnativa .. ma se ci saprete fare diventerà sensualmente rigenerante, sotto tutti i punti di vista. Tutto dipenderà da come riuscirete a controbattere Marte con tutte le sue provocazioni. I giorni che saranno si annunciano imbronciati e forse anche litigiosi, a causa di ingigantite ansie per i soldi .. e immotivate preoccupazioni da o per il lavoro. Cercate di sciogliere le tensioni, sul nascere. E qui entra in gioco la dolcissima Venere che, dalla Bilancia, non vede l’ora di proteggervi dalle insidie .. e regalarvi una rivitalizzante botta di vita. La Stella dell’amore farà di tutto per rendervi meravigliosamente attraenti. La complicità con il partner si svecchierà nell’erotismo .. ma cercate però di non diventare delle accattivanti farfalle, pronte a volare di fiore in fiore. Le conseguenze, se venite colti sul fatto, ovviamente mal si addicono al felice andamento del vostro rapporto di coppia. Per chi è solo, i prossimi 7 giorni si riveleranno più che generosi di intrigante, ardimentosa e sensuale trasgressione. La magica Luna che si fa Piena dall’Acquario promette un indimenticabile weekend, ricco di suggestive complicità e incantevoli sorprese. Se lavorate, approfittate del momento per “potenziare” il gioco di squadra.

CAPRICORNO

La favorevole collocazione astrale di Marte dalla Vergine, vi aiuterà ad essere diretti e sinceri con le persone che fanno parte della vostra vita .. senza ipocrisie o eccessive pretese. Le Stelle, mercoledì e giovedì, vi invitano a ritagliarvi un paio di giorni da dedicare al relax e alla spensieratezza .. da condividere con chi vi fa stare bene. Occhio alla birbante collocazione di Venere dalla Bilancia, perché cercherà di innescare malintesi e battibecchi all’interno delle vostre relazioni .. ma solo e se non c’è più quell’affinità che lascia ben sperare in una riconciliazione. Se vivete in un rapporto ormai spento, sarà impossibile resistere alle tentazioni. Ma se invece la vostra unione è inattaccabile, non avrete nulla da temere, anzi .. preparatevi a tuffarvi in un oceano di ardimentosa sensualità. La Stella dell’amore, se ben gestita, vi aiuterà ad addolcire i lati più spigolosi (e indecifrabili) del vostro carattere. Approfittatene se volete concedervi con minor esitazione e maggior impeto. Nel lavoro, grazie a Mercurio, straordinario messaggero di buone nuove, dalla Vergine .. le idee si faranno più incisive così come gli obiettivi saranno più facili da perseguire.

ACQUARIO

L’entrata in scena di Venere dalla Bilancia, vi aiuterà a scoprire tutto il bello e tutto il buono che c’è nelle vostre personali relazioni sentimentali. Cogliete l’attimo, per riorganizzare la vostra personale scaletta delle priorità .. e decidere se per voi è più importante l’indipendenza nel lavoro o magari è meglio concentrarsi un po’ di più sulla famiglia. Sarà un po’ come mettersi, metaforicamente parlando, davanti a uno specchio .. per scoprire cosa pensate di voi stessi e cosa volete dalla vita (e da voi stessi). Le turbolenze non tarderanno a manifestarsi, soprattutto se c’è qualcuno che tenta di fomentare in voi dei sensi di colpa. Niente panico, affidatevi fiduciosi e speranzosi alla luminosa Stella dell’amore .. che vi suggerirà la scelta migliore. Grazie a lei e alla Luna che si fa Piena nel vostro segno, sarete più affettuosi e premurosi con le persone che fanno parte della vostra vita, anche con chi magari prima vi stava sulle scatole. Riuscirete ad accantonare, almeno per qualche giorno, le preoccupazioni. La settimana diventa altamente rigenerante se siete in vacanza o se dovete organizzarne una. Se lavorate, l’intera settimana si rivelerà particolarmente generosa di buone nuove .. specialmente se avete a che fare con altre città, l’estero e il mondo dei social.

PESCI

La settimana vi aiuterà a capire che cosa dovete rinnovare o cambiare per riscoprirvi completi. Con Marte che fa i capricci dalla Vergine, l’atmosfera si farà impegnativa, tanto che basterà un niente per scatenare l’inferno. Sì perché le Stelle riportano a galla i problemi irrisolti. Ma se, a suo tempo, avete sistemato tutto ciò che doveva essere sistemato .. godetevi la vostra settimana che vuole essere sorprendentemente spensierata. Mercoledì e giovedì, sono le giornate più interessanti che avrete, dove le occasioni di svago e di divertimento non mancheranno. Sarà una missione impossibile trattenere le vostre emozioni. Cercate solo di utilizzarle per divertirvi e non certo per distruggervi. Le Stelle vi invitano, se non vi obbligano, ad abbandonare la sopportazione e il vittimismo .. e di “ascoltare” ciò che vi suggerisce il cuore. Se non ci riuscite, perlomeno fate vostro il motto : chi non mi ama .. non mi merita più. Circondatevi di persone che vi vogliono bene, perché il loro affetto e la loro stima vi aiuteranno a sciogliere i malumori e le incertezze che tenteranno di sorprendervi. Nel lavoro, forse è meglio rimandare le decisioni e le inaugurazioni importanti .. onde scongiurare intoppi e magagne.

