Ondata di caldo in Italia: bollino rosso in 8 città, allerta del Ministero della Salute

Arriva la seconda ondata di calore del 2026 e cresce l’allerta caldo in Italia. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, le città contrassegnate dal bollino rosso passano oggi da 5 a 8 su un totale di 27 centri urbani monitorati.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso accompagnate da alta umidità, forte irraggiamento solare e scarsa ventilazione. Condizioni che possono rappresentare un rischio significativo per la salute, soprattutto per le persone più fragili come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche.

Bollino rosso caldo: le città più a rischio

Oggi, domenica, il livello massimo di rischio si conferma e in alcuni casi si estende: Bolzano, Milano e Rieti passano al bollino rosso dopo essere state in arancione, mentre Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino restano nella fascia di massima allerta sia il 20 che il 21 giugno.

Città in allerta arancione e aumento del caldo per i fragili

Parallelamente cresce anche il numero delle città in bollino arancione, che indicano condizioni di rischio soprattutto per la popolazione fragile. Le città coinvolte passano da 7 a 8.

Oggi il bollino arancione riguarda Frosinone, Latina, Pescara, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. La situazione resta critica soprattutto per i soggetti più vulnerabili, con alcune città che confermano il livello di attenzione elevata. Roma resta in bollino arancione.

Fine dei bollini verdi: nessuna città senza rischio caldo

Un dato particolarmente significativo riguarda l’assenza totale di città in bollino verde: non risultano centri urbani italiani senza alcun livello di rischio legato alle alte temperature.

Le condizioni di caldo intenso si confermano quindi diffuse su tutto il territorio nazionale, con una progressiva intensificazione dell’ondata di calore che coinvolge gran parte delle principali città italiane.

Cos’è il bollettino ondate di calore e perché è importante

Il sistema di monitoraggio del Ministero della Salute classifica le città italiane in base a diversi livelli di rischio: verde (nessun rischio), giallo (pre-allerta), arancione (rischio per le fasce fragili) e rosso (emergenza per tutta la popolazione).

L’obiettivo è fornire informazioni tempestive per prevenire i rischi legati al caldo estremo, che può causare disidratazione, colpi di calore e aggravamento di patologie preesistenti, soprattutto durante le giornate più calde dell’estate.