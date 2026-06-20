Ondata di caldo africano, ecco come proteggere chi rischia di più

Il presidente della Sis 118 Mario Balzanelli: “I bambini e gli anziani sono più sensibili agli squilibri termici”

L’ondata di caldo che sta colpendo l’Italia a causa dell’Anticiclone africano mette in guardia sulle condotte da adottare nei giorni più difficili. “Ogni anno si registra un numero di decessi pressoché sovrapponibile a quello degli anni precedenti, con il Caldo che ha giocato un ruolo determinante o molto rilevante. Questo dimostra come, nonostante le esperienze passate e le lezioni apprese, non si riesca ancora a sviluppare un’adeguata cultura della prevenzione”. Lo dice il presidente della Sis 118 Mario Balzanelli.

Il bollettino del ministero della Salute indica per sabato 5 città da bollino rosso – Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino – che domenica salgono a otto con Milano, Bolzano e Rieti, in queste ore tutta l’Italia boccheggia.

Ondata di caldo: il decalogo della Società Italiana Sistema 118

“La Società Italiana Sistema 118 ha elaborato un decalogo anti-Caldo, che viene riproposto come strumento di educazione e prevenzione. Questo decalogo non è rivolto esclusivamente ai gruppi più vulnerabili, ma a tutta la popolazione, in quanto il rischio da Caldo estremo riguarda chiunque”, ricorda Balzanelli. Perché “i bambini e gli anziani sono più sensibili agli squilibri termici. Ma a loro si aggiungono i pazienti affetti da patologie complesse, con comorbidità importanti o con malattie croniche, in particolare a carico dell’apparato cardiovascolare e di quello respiratorio”, dice ancora il presidente del Sis che aggiunge: “Queste condizioni riducono la capacità del corpo di regolare la temperatura, rendendo più difficile l’adattamento alle alte temperature. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che l’emergenza Caldo può uccidere chiunque, indipendentemente dall’età o dallo stato di salute, se si verificano condizioni estreme e si sottovalutano i rischi”.

La diffusione capillare delle informazioni è indispensabile: più la popolazione è informata, più è in grado di adottare comportamenti protettivi, ragiona Balzanelli. Ecco i dieci consigli della Sis 118: