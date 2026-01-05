Meteo 6 gennaio, Epifania al gelo per gli italiani: atteso un brusco calo delle temperature al Nord e Centro

Potrebbe essere un’Epifania gelata per gli italiani, almeno nel Nord e Centro del Paese: secondo le previsioni meteo, nella giornata di domani 6 gennaio ci sarà una graduale discesa di aria molto fredda, a tratti gelida, sulla penisola, che favorirà un clima decisamente invernale con temperature anche al di sotto della norma. La situazione sarà differente nelle regioni meridionali, che saranno invece alle prese con afflussi di aria mite da sud che manterranno valori sopra la media in molte zone. Si prefigura dunque un divario termico amplissimo tra nord e sud: alle basse quote, la differenza fra le località più fredde del Nord e quelle più calde del Sud si aggirerà intorno ai 20 gradi. Ecco le previsioni del tempo per domani 6 gennaio divise per zone del Paese.

Nord Ovest

Giornata prevalentemente soleggiata con temporanei annuvolamenti sparsi in transito in giornata tra Liguria, basso Piemonte e bassa Lombardia. Temperature minime in leggero calo con gelate diffuse al primo mattino; massime in lieve calo nei settori alpini. Venti fino a moderati di Tramontana sulla Liguria centro-occidentale. Mare poco mosso sotto costa nel Levante, mosso o molto mosso altrove.

Nord Est

Cielo in prevalenza poco nuvoloso sull’Emilia più occidentale e sul Trentino Alto Adige. Nuvolosità irregolare in transito nelle altre zone, più compatte e associate a deboli precipitazioni intermittenti in Romagna con limite della neve fino ai 100 metri circa. Gelate diffuse al primo mattino, temperature massime stabili o in lieve calo, non oltre i 3-5 gradi. Venti moderati o localmente forti di Bora sull’Adriatico con mare da mosso a localmente molto mosso.

Centro

Qualche parziale schiarita sulla Toscana occidentale, specie nel nordovest della regione, cielo molto nuvoloso o coperto altrove con precipitazioni sparse. Fenomeni anche moderati tra il Lazio e l’interno dell’Abruzzo. Quota neve in Appennino dai 300-400 metri nel nord delle Marche ai 1000-1500 metri dei settori abruzzese, laziale e molisano. Fenomeni in attenuazione in serata. Temperature in calo di 1-4 gradi. Venti fino a moderati da nord-nordest. Da mosso a localmente molto mosso l’Adriatico, poco mossi o mossi i mari occidentali.

Sud e isole

Al mattino qualche schiarita ampia tra Sicilia tirrenica e Calabria meridionale, nuvolosità più o meno compatta altrove con locali piogge in Campania e nel Foggiano, qualche residua pioggia anche nel sudest della Sardegna, possibili rovesci o temporali isolati in arrivo nel sudovest della Sicilia. Nel pomeriggio nuvole più diffuse, possibili rovesci o temporali in Campania e nel sudovest della Sicilia, locali piogge anche nel resto dell’isola, nel sud della Sardegna, nel nord della Puglia e nel nordovest della Calabria. Verso sera qualche temporale anche nel Salento. Minime in diffuso calo; massime stabili o in leggero calo ma in generale ancora su valori miti per il periodo. Venti fino a moderati. Mari da mossi a molto mossi.