Le previsioni meteo del 6 dicembre: possibile neve oltre i 2mila metri

Ecco le previsioni meteo sull’Italia per la giornata di domani sabato 6 dicembre, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare.
Nord
Cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti lungo l’arco alpino ma senza fenomeni di rilievo; possibili riduzioni di visibilità lungo le aree pianeggianti dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto causate da foschie dense o banchi di nebbia. In serata possibile neve sulle alpi occidentali a partire dai 2000 metri.
Centro e Sardegna
Cielo sereno o poco nuvoloso fatto salvo temporanei addensamenti sulla Toscana e l’alto Lazio ma in un contesto asciutto; sulla Sardegna cielo irregolarmente nuvoloso senza fenomenologia.
Sud e Sicilia
Cielo molto nuvoloso su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia con precipitazioni, anche sotto forma di rovescio, che tenderanno ad attenuarsi in serata; ampi spazi di cielo sereno sulle restanti regioni.
Temperature
Minime in decisa diminuzione su tutte le regioni del Nord, sulla Toscana, sulle Marche, sul basso Lazio, sulla Campania settentrionale e sui settori centro orientali della Sicilia; in aumento sulla Sicilia centro occidentale; stazionarie altrove. Massime in lieve aumento lungo l’arco alpino e sulla Sardegna; generalmente stazionarie sulle restanti regioni.
Venti
Da moderati a forti dai quadranti settentrionali sulla Puglia, sulla Basilicata, sulla Calabria, sulle due isole maggiori e lungo le coste del medio-basso Adriatico; deboli di direzione variabile sulle restanti regioni.
Mari
Da molto mossi ad agitati il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia e il Mar Ionio; da mossi a molto mossi i restanti bacini.