Maltempo, piogge e tempora da Nord a Sud: allerta arancione in cinque regioni, gialla in undici

Un’imponente ondata di maltempo sta interessando l’Italia in queste ore, con piogge e temporali che colpiscono praticamente tutte le regioni della Penisola, dal Nord al Sud. La Protezione Civile ha diramato allerte meteo di diversa intensità, con cinque regioni in arancione e altre undici in giallo, invitando la popolazione a prestare massima attenzione. Le condizioni avverse hanno già provocato numerosi interventi dei vigili del fuoco a Roma, Como e in altre località, per alberi caduti, danni d’acqua e evacuazioni preventive, mentre le autorità locali monitorano costantemente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

Allerta meteo in Italia: cinque regioni a rischio arancione

Oggi, 10 settembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione per cinque regioni italiane: Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e Umbria. Altre 11 regioni sono interessate da un’allerta gialla: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Veneto. La situazione riguarda l’intero territorio nazionale, con piogge e temporali diffusi da Nord a Sud.

Roma, cento interventi dei vigili del fuoco nella notte

La città di Roma è stata tra le più colpite dalla pioggia. I vigili del fuoco del Comando di Roma hanno gestito circa 100 interventi durante la notte, coordinati dalla Sala Operativa.

Le zone maggiormente interessate sono state Bracciano, Sacrofano, Montelibretti, i Castelli Romani e parte del litorale romano. Le operazioni hanno riguardato rimozione di alberi caduti, rami pericolanti, danni d’acqua, insegne e pali pericolanti. Fortunatamente, non si sono registrate situazioni di pericolo per le persone.

Como, 50 interventi e 26 persone evacuate

Anche in Lombardia, a Como, le condizioni meteo avverse hanno provocato circa 50 interventi di soccorso tecnico urgente.

Sono state evacuate 26 persone a titolo precauzionale: 19 a Blevio e 7 a Torno. La SP Lariana è stata temporaneamente interdetta al transito nel comune di Blevio per motivi di sicurezza.

Nubifragio nella notte al Giglio, caduti 67 mm pioggia in meno di un’ora

Tra le zone particolarmente colpite dalle ingenti piogge anche l’isola del Giglio. “Intenso sistema temporalesco sul litorale grossetano e Argentario. Nubifragio all’isola del Giglio con 67 millimetri di pioggia caduti in meno di un’ora”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Nelle prossime ore permangono condizioni di instabilità favorevoli allo sviluppo di sistemi di precipitazione temporalesca. Prestiamo massima attenzione!”, aggiunge.

Piogge intense in Trentino, accumuli fino a 50 millimetri

Meteotrentino informa che fino alla serata le Alpi saranno interessate da correnti umide e miti di provenienza sudoccidentale. In Trentino sono previste precipitazioni a tratti diffuse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare nelle ore centrali e pomeridiane. Entro la serata di oggi si attendono cumulate medie comprese tra 20 e 40 millimetri. Sui settori meridionali non si escludono accumuli vicini o superiori ai 50 millimetri. Domani è previsto un temporaneo miglioramento, con tempo più stabile e assenza di precipitazioni.

Consigli della Protezione Civile

La Protezione Civile raccomanda di prestare massima attenzione in particolare nelle regioni con allerta arancione. Si consiglia di evitare spostamenti non necessari, monitorare aggiornamenti meteo e seguire le indicazioni locali per sicurezza e evacuazioni preventive.