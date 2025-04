Generale miglioramento alla sera, salvo ancora qualche pioggia fra Sicilia e Calabria

Il sistema nuvoloso resterà a ridosso del nostro Paese anche a Pasquetta dopo una Pasqua che ha portato pioggia in diverse zona del Nord e del Centro in Italia. Ancora nuvole in tutte le regioni, con piogge e rovesci di nuovo su Sardegna e Toscana, ma in estensione anche alla Sicilia.

Brevi episodi di instabilità saranno possibili nel pomeriggio lungo le aree interne del Centro-Sud e sulle Alpi orientali, e qualche residua precipitazione potrebbe interessare al mattino anche la zona fra Veneto ed Emilia. Generale miglioramento alla sera, salvo ancora qualche pioggia fra Sicilia e Calabria

Il clima rimarrà mite, con un rialzo termico al Nord-Ovest e massime poco oltre i 20 gradi al Nord-Est e al Centro-Sud. Nei giorni successivi la probabile assenza di una struttura di alta pressione lascerà le nostre regioni esposte a correnti instabili che manterranno ancora condizioni di variabilità.

Il binomio Pasquetta e pioggia è davvero una costante?

iLMeteo.it ha analizzato i dati climatologici – piogge, temperature, vento – relativi agli ultimi 50 anni, dal 1975 al 2024, nelle 10 principali città italiane, da Roma a Milano, da Firenze a Bari, fino a Napoli, Palermo, Cagliari, Venezia, Torino e Bologna.

Al primo posto fra le città con la Pasquetta più piovosa degli ultimi 50 anni c’è Roma che nel periodo preso in esame ha annoverato quasi 1 lunedì dell’Angelo “bagnato” su due. La capitale è seguita da Firenze, Bari e Napoli con circa il 38-40% delle Pasquette con almeno uno scroscio di pioggia. A Milano, invece, c’è stata una minore probabilità di pioggia, in 50 anni ha piovuto solo 14 volte. Roma detiene il primato “pioggia a Pasquetta”: 21 volte su 50 ha piovuto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata