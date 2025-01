Foto dall'archivio

Al Nord tempo prevalentemente sereno, con qualche annuvolamento

Il tempo previsto sull’Italia per la giornata di oggi, martedì 14 gennaio, secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, è prevalentemente sereno al Nord, con rovesci e temporali anche forti al Sud.

Nord: residui annuvolamenti sulla Romagna meridionale con qualche fiocco di neve anche a bassa quota, ma con miglioramento atteso già dal pomeriggio; sul resto del Settentrione cielo sereno o al più con passaggi di temporanee innocue velature; estese gelate sulle pianure settentrionali.

Centro e Sardegna: addensamenti consistenti su Marche, Abruzzo e sulla Sardegna orientale con residue deboli precipitazioni nella prima parte della giornata, nevose sui rilevi delle regioni adriatiche dai 200/300 metri, e in esaurimento dal pomeriggio con ampie aperture sull’area marchigiana; prevalenza di sole sul resto del settore con qualche residuo e innocuo annuvolamento mattutino sull’Umbria e sulle adiacenti aree della Toscana.

Sud e Sicilia: cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto accompagnato da piogge e qualche rovescio su regioni adriatiche e Basilicata, mentre precipitazioni più intense e persistenti, con temporali, interesseranno la Calabria, specie area ionica, e la Sicilia; nevicate diffuse e abbondanti sulla Calabria centrosettentrionale da 700/800 metri e quota neve sul restante appennino meridionale dai 500 metri, ma con nevicate molto deboli. Atteso qualche fiocco di neve anche sui rilievi siciliani dai 1200/1300 metri di quota.

Temperature minime in lieve diminuzione su pianura piemontese, Liguria, coste nord adriatiche, Toscana, Marche, Umbria e Lazio; in rialzo sensibile su Alpi e Prealpi, meno consistente su Cilento, Puglia centromeridionale, Basilicata e Calabria ionica; senza variazioni di rilievo sul resto del territorio; massime in aumento sui rilievi alpini e prealpini, Levante ligure, Emilia, alta Toscana, Marche meridionali, sud Umbria, Lazio centromeridionale, Campania, Puglia e Basilicata; in calo sulle aree pedemontane piemontesi e sulla Calabria centromeridionale; stazionarie sul resto del Paese.

Venti: da moderati a forti intorno nord-est su Liguria, coste nord adriatiche, regioni centromeridionali peninsulari e isole maggiori, in lenta attenuazione su Liguria, regioni centrali, sud Adriatico, Sardegna e Sicilia; deboli variabili sul rimanente Settentrione.

Mari: da molto mossi ad agitati Stretto di Sicilia e Ionio; da molto mossi ad agitati tutti gli altri bacini con moto ondoso in lenta attenuazione a mosso o molto mosso.

