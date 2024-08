Allerta gialla nel capoluogo lombardo, pioggia e grandine anche nel Varesotto

Ondata di maltempo nel Nord Italia, soprattutto a Milano e Torino. Nel capoluogo lombardo, a partire dalle 17:30, si sta abbattendo un forte temporale con pioggia intensa, fulmini e folate di vento. Precipitazioni con grandine anche in provincia, in particolare nella zona ovest e nel Varesotto. Nella Regione e in particolare su Milano era stata diramata allerta gialla per piogge per il pomeriggio di oggi.

Pioggia e grandine a Torino

A Torino pioggia e grandine si sono riversate sulle vie della città. Al momento non si segnalano particolari interventi da parte dei vigili del fuoco: meno di dieci quelli in corso, con qualche grondaia e albero, in particolare in zona Moncalieri. Il temporale è stato meno violento di quello che si è abbattuto sul capoluogo piemontese lo scorso 2 agosto.

Grandine sul Lago di Garda

Fulmini e tempesta di grandine nelle acque di Riva del Garda, in Trentino. Nonostante l’allerta meteo lanciata dalla Protezione civile, in molti non hanno rinunciato a regate e a prendere il largo sulle tavole da windsurf. Risultato: grande lavoro di soccorso e recupero per i vigili del fuoco che hanno riportato a riva sei imbarcazioni con a bordo dei velisti minorenni. Portata in salvo anche una donna che era in acqua con il proprio windsurf.

