Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento

Ondata di maltempo in Sicilia, in particolare sul versante orientale dell’isola. Anche per oggi vale l’allerta rossa diramata ieri dal Dipartimento di Protezione civile lungo il versante ionico messinese. L’allerta è arancione nel resto dell’isola, ad eccezione della costa tirrenica messinese, dove l’allerta resta gialla.

Maltempo con temporali e raffiche di vento

L’avviso prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse sulla Sicilia, a prevalente carattere di rovescio o temporale e che potranno localmente insistere per l’intera giornata sui settori orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. In molto comuni dell’isola i sindaci hanno ordinato per oggi la chiusura delle scuole.

