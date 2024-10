Foto di archivio

Il sindaco Fabbri: "Non dovrebbe superare in maniera significativa la soglia dei 2,50 metri"

A Ferrara è stata superata questa mattina alle 9 la soglia idrometrica di livello 3 che fa scattare la soglia ‘rossa’ del Po (+2,50 metri sopra lo zero idrometrico). Soglia che ha reso effettiva l’ordinanza di evacuazione emanata ieri, in via precauzionale e preventiva, a firma del sindaco di Ferrara che coinvolge sette famiglie e quattro attività in golena. “In previsione della piena del Po a Pontelagoscuro (Ferrara), che si attende per il pomeriggio di oggi intorno alle 15, l’evacuazione sta riguardando sette nuclei familiari e quattro attività che si trovano nell’area golenale del grande fiume sulla sponda ferrarese. I cittadini e le ditte coinvolte, che avevamo già informato fin dalle prime ore di ieri, devono quindi adesso effettivamente evacuare dagli immobili presenti in golena, poiché è stata superata la soglia ‘rossa’”, specifica il primo cittadino Alan Fabbri. “Secondo le ultime informazioni ricevute dalla Protezione civile, la piena non dovrebbe superare in maniera significativa la soglia rossa dei 2,50 metri”.

Tra le aziende c’è anche Verderiva, realtà nata per recuperare una vecchia zona industriale che ora ospita vari animali, tra cui degli esemplari di ex trottatori. La struttura, da un sopralluogo avvenuto questa mattina, si trova in una posizione sopraelevata, quasi a bordo strada, pertanto l’acqua del fiume è ancora distante. Il Comune, in ogni caso, si è messo in contatto fin da subito con la struttura per valutare insieme ai titolari la gestione della sicurezza degli animali di grande stazza presenti: dieci cavalli, un asino, tre cani e un gatto. Nella struttura è ospitata anche una cavalla cieca, in cerca di adozione. “Da ieri ci stiamo sentendo costantemente con l’area di recupero eco ambientale Verderiva perché, oltre alla messa in sicurezza di persone e cose, è necessario salvaguardare anche l’incolumità delle specie animali presenti nell’area golenale di interesse comunale”, spiega il vicesindaco di Ferrara, Alessandro Balboni. “Nonostante tutto sia sotto controllo e non ci siano rischi acclarati per gli animali, abbiamo voluto creare una rete di contatti con altri maneggi e strutture della zona, per garantire una possibile soluzione temporanea di ospitalità e la salvaguardia del benessere di questi animali qualora dovessero proporsi in futuro situazioni di emergenza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata