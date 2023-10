Italia divisa in due dal punto di vista meteorologico. Perturbazioni nel settentrione e caldo anomalo al Sud

L’Italia si dividerà in due dal punto di vista meteorologico nelle prossime 48 ore: da un lato (al Nord) avremo il ritorno delle piogge, mentre dall’altro (al Sud) tornerà un caldo anomalo, con punte fino a 35°C.

Come riportato dal portale ilmeteo.it, un profondo vortice ciclonico (da noi simpaticamente chiamato Medusa) in discesa dal Nord Europa si avvicinerà con fare minaccioso al nostro Paese. In un primo momento resterà collocato a ovest delle coste francesi, provocando tuttavia alcuni disturbi anche su alcune delle nostre regioni. Ci attendiamo infatti un contesto di instabilità su gran parte del Nord e su alcuni tratti del versante tirrenico del Centro, specie sulla Toscana. Su queste regioni ci attendiamo piogge sparse, ma anche qualche episodio temporalesco, più probabile a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e lungo le coste toscane.

Ci sarà invece un’altra fetta del Paese che godrà di un meteo più tranquillo. Ci riferiamo al resto delle regioni del Centro e soprattutto al Sud dove tra l’altro un rinforzo dei venti di Scirocco farà lievitare non poco le colonnine di mercurio. Basti pensare che su alcune regioni meridionali, i termometri potranno toccare nuovamente valori da piena Estate, con picchi massimi anche prossimi ai 34/35°C. Insomma, una dicotomia davvero non trascurabile viste le temperature massime prossime ai 15/16°C che si registreranno al Nord.

Nella vigilia del weekend dove il vortice ciclonico Medusa si avvicinerà ulteriormente al nostro Paese. Una vera e propria fase di maltempo ci colpirà e le piogge si faranno più diffuse ed insistenti specialmente al Nordovest, sui comparti alpini, prealpini e tra la Liguria e le regioni centrali tirreniche. Ma in questa fase alcune precipitazioni potrebbero raggiungere pure la Sardegna e la Campania.

Attenzione anche ai venti che rinforzeranno ulteriormente da Libeccio sul lato tirrenico e da Scirocco al Sud e sul lato adriatico con il rischio di forti mareggiate ed il fenomeno dell’acqua alta sulla laguna veneta.Ci sono dunque tutti i presupposti per un inizio di Weekend tutt’altro che tranquillo. Anzi, il vortice ciclonico condizionerà pesantemente il nostro Paese anche nel Fine Settimana, specie le regioni settentrionali, per poi dirigersi verso la Germania.

