In arrivo temporali, neve, piogge e grandine sui rilievi. Torna il clima mite

Un lungo weekend pasquale all’insegna del tempo capriccioso. Almeno secondo quanto confermano gli esperti di Meteo.it che prevedono piogge, temporali, nevicate sui rilievi e pure grandinate. Ad influenzare il tempo sarà l’ultimo della serie di vortici ciclonici.

Le previsioni per sabato 8 aprile

Sabato disturberà il tempo al Sud e ancora su gran parte del Centro, dove sarà consigliabile tenere un ombrello a portata di mano. Inoltre, alcuni rovesci o temporali dalle Alpi del Triveneto scenderanno fin verso le pianure di Veneto e Friuli entro la serata e poi in nottata.

La domenica di Pasqua

Per quanto riguarda la Domenica di Pasqua continuerà a persistere una spiccata instabilità, soprattutto al Centro-Sud e ancora al Nordest (solo al mattino).

Bel tempo a Pasquetta

Parlando del tempo a Pasquetta, si dovrebbe avvicinare all’Italia un’area di alta pressione che potrebbe dar vita ad un Lunedì festivo tranquillo e mite. Per quanto riguarda le temperature, va segnalato che proprio all’inizio del weekend inizieranno a dare segnali di ripresa, con il clima che via via tornerà mite, ma soltanto dove il tempo sarà più stabile. Altrove invece farà ancora fresco.

