Come riportato dal portale ilmeteo.it sarà meglio tenere un ombrello a portata di mano durante le prossime festività

Il tempo sarà decisamente inaffidabile dal Venerdì Santo a tutto il weekend di Pasqua. Alla fine una risposta ai tanti dubbi emersi nei giorni scorsi è arrivata: sarà meglio tenere un ombrello a portata di mano durante le prossime festività, specie su alcune zone chiave, individuate più chiaramente con l’ultimo aggiornamento dei Centri di Calcolo. La causa? Una fredda perturbazione che prende le sue origini direttamente dalle terre polari e che transiterà tra poco sul nostro Paese.

Negli ultimi giorni l’area del Mediterraneo è stata meta di vortici ciclonici in serie che hanno mantenuto condizioni meteo assai incerte, specialmente al Sud e su parte delle regioni centrali. Uno di questi cicloni è attualmente in fase di allontanamento dal nostro Paese. Tuttavia, dopo un Giovedì caraterizzato da un generale miglioramento, già da Venerdì 7 Aprile un ennesimo vortice piloterà un fronte perturbato sul nostro Paese, pronto a condizionare il tempo proprio in concomitanza con le festività pasquali.

La vigilia del weekend infatti farà registrare i primi segnali di un nuovo cambiamento a partire dalle aree alpine occidentali, dove inizierà a scendere anche un po’ di neve intorno ai 900-1000 metri di quota. Sarà però nelle ore successive che la situazione peggiorerà più severamente e in particolare nel pomeriggio di Venerdì, quando il maltempo interesserà Valle d’Aosta, Piemonte, Emilia occidentale e Liguria, nonché l’arco alpino orientale. Il peggioramento si estenderà poi in maniera piuttosto rapida anche al Centro, verosimilmente tra il pomeriggio e la serata, colpendo in primis la Toscana.

Detto della parentesi a tratti perturbata del Venerdì, la nostra attenzione si sposta ora sul weekend di Pasqua. Il ciclone, tra Sabato 8 e Domenica 9, muoverà il suo baricentro dall’alto Tirreno verso il tratto di mare che separa le due Isole Maggiori. Giocoforza, Sabato disturberà il tempo al Sud e ancora su gran parte del Centro, dove sarà piuttosto consigliabile tenere un ombrello a portata di mano. Inoltre, alcuni rovesci o temporali dalle Alpi del Triveneto potrebbero scendere fin verso le pianure di Veneto e Friuli entro la serata e poi in nottata.

Anche la Domenica di Pasqua non sarà del tutto tranquilla e continuerà a persistere una spiccata instabilità, soprattutto al Centro-Sud e ancora al Nordest (specie al mattino). Tutto ciò si può notare da una seconda cartina che vi proponiamo qui sotto e relativa al giorno di Pasqua.

Per quanto riguarda le temperature, va segnalato che proprio all’inizio del weekend inizieranno a dare segnali di ripresa, con il clima che via via tornerà mite ovunque.

E a Pasquetta? Ci sono buone notizie per gli amanti del bel tempo in quanto pare che si avvicinerà all’Italia un’area di alta pressione che potrebbe regalarci un Lunedì festivo tranquillo e mite, quasi per tutti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata