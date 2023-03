Sarà il preludio di una settimana santa fortemente instabile, spiega il sito ilmeteo.it

Dopo gli ultimi strascichi dell’inverno, il tempo è destinato a migliorare a partire dal 29 marzo. Ma in occasione della festività della domenica delle palme, sono previsti brutto tempo e temporali. Lo spiega il sito specializzato ilmeteo.it.

Alta pressione da mercoledì 29

Bel tempo prevalente a partire da mercoledì 29 marzo a causa dell’avanzamento dell’alta pressione. Ci saranno però venti forti da nord. Giovedì e venerdì resterà il sole ma più variabile, con nubi al Nord e possibili piogge su Alpi, Prealpi e alte pianure.

Domenica delle palme con peggioramenti

In occasione della domenica delle palme si prevedono peggioramenti derivanti dalla formazione di un ciclone: in particolare al Centro-Sud ci saranno temporali e neve a quote sempre più basse. L’anteprima per una settimana santa fortemente instabile.

