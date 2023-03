Il cattivo tempo, spiega ilmeteo.it, proseguirà anche la prossima settimana

Il primo weekend di primavera del 2023 sarà a due facce: a un sabato di sole e bel tempo si avvicenderà una domenica caratterizzata da temporali. Sono le previsioni del sito specializzato ilmeteo.it.

Sabato: tempo stabile e soleggiato

Fino a sabato 25 marzo, spiega ilmeteo.it, il tempo sarà “stabile e spesso soleggiato”: in alcune regioni il clima sarà anche decisamente caldo, come in Abruzzo, Calabria, Sardegna e Sicilia, dove si potrebbero toccare massime anche di 26 gradi.

Domenica arrivano i temporali

Il drastico cambiamento del meteo arriverà invece nel pomeriggio di domenica 26: previsti “veloci temporali” su Lombardia, Nordest, Liguria orientale, poi Toscana, Umbria e Lazio.

Piogge anche la prossima settimana

Le piogge e il cattivo tempo proseguiranno poi anche la prossima settimana: lunedì 27 e martedì 28, a causa di un ciclone freddo, si vedranno venti fino ai 100 km orari e forti mareggiate sulle coste adriatiche e tirreniche. E si prevede pioggia anche per il weekend delle palme.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata