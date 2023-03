Ancora qualche giorno di vento e pioggia, poi il tempo si farà sempre più mite

Ancora qualche giorno di vento e pioggia, poi l’arrivo del clima primaverile. Sono le previsioni del tempo per i prossimi giorni, come riporta il sito specializzato ilmeteo.it. In particolare, nei prossimi giorni si prevedono forti venti di libeccio e scirocco con piogge soprattutto sul tirreno centro-meridionale e in Friuli-Venezia Giulia. Più asciutto invece il Nord e i versanti adriatici.

Temperature con picchi fino a 23 gradi

Si alzeranno le temperature, che diventeranno sempre più miti fino a raggiungere picchi di 23 gradi da venerdì. Clima decisamente mite, dunque, anche nel weekend dell’11 e 12 marzo, che si preannuncia soleggiato e con poche piogge.

