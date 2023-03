Tempo instabile soprattutto al Centro e al Sud

Ancora pioggia e neve attese nei prossimi giorni in Italia. Come riporta il sito specializzato ilmeteo.it, nelle prossime ore il tempo sarà condizionato dall’arrivo di un vortice ciclonico sulla penisola. Anche se non è particolarmente profondo, il vortice riesce comunque a influire sul meteo soprattutto al Centro e al Sud.

Giovedì 2 marzo, dunque, alcune zone dovranno ancora fare i conti con un contesto atmosferico instabile. In mattinata sotto osservazione saranno soprattutto la Sardegna e il medio e basso Tirreno come il Lazio e la Campania fino al settore più settentrionale della Calabria: previste piogge sparse con possibili temporali. Nel pomeriggio alcune piogge si estenderanno pure al resto del Centro coinvolgendo buona parte del Sud. Tempo più asciutto al Nord, salvo qualche piovasco sparso e qualche nevicata sopra i 700/800 m, sulle Alpi e sugli Appennini.

Segnali di miglioramento nel Settentrione venerdì 3 marzo, mentre per la fine del brutto tempo su Centro e Sud si dovrà aspettare la fine della settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata