Come riportato dal portale ilmeteo.it, l'Italia sta per entrare nel pieno dell'inverno anche dal punto di vista climatico, oltre che per il calendario

Il freddo sta per dilagare su tutta l’Italia e dopo una lunga attesa, entreremo in pieno inverno anche dal punto di vista climatico, oltre che per il calendario.

Come riportato dal portale ilmeteo.it, il merito, o la colpa, a seconda dei punti di vista, è del ciclone Thor che sta già dispensando sull’Italia, oltre a un intenso maltempo, anche un primo calo termico. Questo profondo e minaccioso vortice ciclonico è alimentato infatti da aria freddissima di origine polare che nei prossimi giorni si farà sempre più invadente, dilagando da Nord a Sud. Come spesso avviene sul nostro variegato territorio, ci saranno zone in cui il freddo si farà sentire in forma più evidente rispetto ad altre.

Da Giovedì 19 le colonnine di mercurio inizieranno a scivolare verso il basso al Nord e su parte del Centro, specie sul versante adriatico. Da Venerdì 20 il freddo avvolgerà poi anche il resto del Paese. Al Centro-Sud le maggiori differenze si registreranno nei valori diurni, anche a causa delle reiterate condizioni di maltempo. Al Nord, invece, le colonnine di mercurio crolleranno ulteriormente di notte, per due fattori principali: in primo luogo, le maggiori schiarite che costringeranno il calore immagazzinato durante il giorno a disperdersi più velocemente verso la libera atmosfera; in secondo luogo, la possibile presenza di neve al suolo visto che Giovedì, su parte della Valle Padana, sono previsti alcuni fenomeni nevosi.

Insomma, Venerdì mattina il freddo più intenso è atteso soprattutto al Nord ed in particolare sul Nordovest dove ci sarà una maggiore probabilità che i cieli risultino già sereni.

Il grande freddo invernale proseguirà poi anche per tutto il corso del weekend sotto lo sferzare di venti tesi dai quadranti nord-orientali che manterranno le temperature a tratti sotto la media climatologica del periodo.

