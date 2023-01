Maltempo tra giovedì e venerdì soprattutto al Sud. Per sapere cosa accadrà nel weekend occorre attendere ancora

Nelle prossime ore si manterrà ancora alto il rischio di pioggia su alcune zone del Paese. Lo sostiene il sito ilmeteo.it: in attesa dell’arrivo del freddo, tornano dunque piogge e precipitazioni.

“Una veloce perturbazione atlantica sta infatti attraversando l’Italia da Nord verso Sud. Dopo aver portato tra la sera di Mercoledì e la notte appena trascorsa qualche disturbo al Nord e poi al Centro, ora va a concentrare la sua azione verso le regioni meridionali. Ad accompagnare questo fronte perturbato sarà un vortice ciclonico attualmente collocato al largo delle coste settentrionali della Sicilia e destinato però a spostarsi ulteriormente verso levante”, spiega ancora ilmeteo.it.

Nella primissima parte del mattino di oggi alcuni residui piovaschi potranno ancora bagnare l’area del medio adriatico dove la situazione andrà comunque migliorando molto rapidamente. Il tempo peggiore invece lo troveremo sul comparto del medio e basso Tirreno anche se le piogge più importanti si dovrebbero scaricare in mare aperto per poi muovere nel pomeriggio il loro centro d’azione verso il Sud della Campania, le coste tirreniche della Calabria e fino al Nord della Sicilia. Sul resto del Paese invece, il tempo si manterrà tranquillo già dal mattino e nonostante la presenza di nubi sparse non sarà necessario l’ombrello. Questo grazie ad un provvidenziale e nuovo aumento della pressione che garantirà su tutto il Paese condizioni di tempo tranquillo per l’intera giornata di venerdì 13. Per sapere come affronteremo il weekend, bisognerà però attendere ancora.

