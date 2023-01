Lo conferma il sito ilmeteo.it, svolta invernale sull'Italia

Arriva il freddo. Lo conferma ilmeteo.it: ci sarà una svolta invernale delle temperature sull’Italia. “L’anticiclone africano che per parecchie settimane ha mantenuto un contesto climatico fin troppo caldo per la stagione, sta per ritirarsi verso le sue terre di origine. Già in questi giorni si sta registrando qualche cambiamento, più che altro sul fronte meteo, con il transito di alcune perturbazioni che peraltro ancora non stanno riuscendo a influenzare il quadro climatico” riporta il sito. “La nostra attenzione si concentra sulla prossima settimana quando il flusso freddo nord-atlantico comincerà a spingersi verso le nostre latitudini, decretando una svolta invernale. Un primo cambiamento è atteso in realtà già da Domenica 15 Gennaio quando masse d’aria sempre più fredde inizieranno ad avvolgere gradualmente il nostro Paese – dice ilmeteo.it – Per capire meglio cosa accadrà vi proponiamo la cartina qui dove sono rappresentate le differenze di temperatura massima tra le giornate di Lunedì 16 e Martedì 17 Gennaio: nelle aree colorate in blu scuro si registreranno differenze (in negativo) anche di 6/8°C. Discrepanze nell’ordine di 4/6°C in meno sono attese invece nelle zone evidenziate con un blu più chiaro; infine, nei settori colorati in azzurro, avremo differenze negative di 1/2°C”.

