Come riportato dal sito ilmeteo.it ci si attende un ulteriore peggioramento su alcune regioni nelle prossime ore

È tornata la pioggia e pure la neve sull’Italia e nelle prossime ore ci attendiamo un ulteriore peggioramento su alcune regioni.

L’anticiclone africano che per parecchie settimane ha dispensato tanta stabilità e un caldo fuori stagione, si è parzialmente ritirato quel che basta per lasciare spazio ad una perturbazione atlantica che sta portando il brutto tempo su molti angoli del Paese specialmente sulle regioni del Centro e del Sud.

Come riportato dal sito ilmeteo.it, in queste ore stiamo registrando un deciso miglioramento delle condizioni atmosferiche al Nord dove la fase di maltempo si sta concentrando solo sulle estreme regioni più orientali e nella fattispecie su basso Veneto e Friuli Venezia Giulia. La perturbazione si sta dunque spostando verso levante alimentata da un vortice ciclonico in viaggio proprio dalle regioni del Nord verso le vicine terre dei Balcani. Il meteo sarà così destinato a rimanere molto instabile fino a sera segnatamente su Friuli Venezia Giulia, Sardegna e su gran parte delle regioni centrali e meridionali. Colpite da piogge più diffuse e anche qualche temporale saranno soprattutto i comparti tirrenici e dunque dal Lazio alla Campania e fino ai settori nord della Calabria. Proseguirà inoltre a cadere un po’ di neve sui rilievi alpini del Triveneto e anche su molti tratti dell’Appennino centrale e meridionale.

