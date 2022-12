Come riporta il portale ilmeteo.it, il protagonista assoluto dei prossimi giorni sarà l'anticiclone africano

È arrivata la conferma: per il weekend di San Silvestro e Capodanno ci aspettiamo condizioni meteo davvero anomale con conseguenze su molte delle nostre regioni.

Come riporta il portale ilmeteo.it, il protagonista assoluto anche dei prossimi giorni sarà l’anticiclone africano il quale, accompagnato da aria calda in quota, dominerà la scena su buona parte del bacino del Mediterraneo condizionando pesantemente pure l’avvio del 2023.

In sostanza, siamo di fronte ad una vastissima area di alta pressione che di fatto blocca qualsivoglia perturbazione atlantica o irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord.

Sia per la giornata di San Silvestro, sia per quella di Capodanno ci aspettiamo tempo soleggiato e fin troppo mite per il periodo al Centro-Sud, con punte massime fin verso i 20°C durante il giorno.

Tuttavia, come accade spesso durante l’Inverno, la stasi atmosferica causata dall’anticiclone produce un ristagno dell’aria nei bassi strati, specie in Valpadana, con conseguente formazione di nebbie o nubi basse e con temperature che rimangono piuttosto fredde anche nelle ore diurne. Nel dettaglio, banchi nebbiosi e cieli cupi si presenteranno sulle pianure di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata