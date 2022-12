Come riportato dal portale ilmeteo.it previsti picchi fino a 25 °C

Ci stiamo avvicinando al Natale, ma della stagione fredda per ora non si vede traccia. Come riportato dal portale ilmeteo.it Persistono le temperature anomale e sopra le medie, condizionate dai venti caldi provenienti dall’Africa che nei prossimi giorni porteranno le temperature su valori elevatissimi, con picchi anche di 25°C.

Stiamo dunque andando incontro all’ennesima anomalia sul fronte termico. Nonostante in quest’ultimo periodo siano tornate le grandi piogge e pure la neve sull’arco alpino, le temperature, soprattutto su alcuni angoli del Paese, non riescono ancora ad assumere connotati di stampo invernale, quanto meno non in maniera duratura. Le uniche zone dove si registrano temperature più vicine ai nostri standard del periodo sono quelle più settentrionali e nella fattispecie le pianure e i fondivalle dove sono presenti sacche d’aria più fredda che, contrastando con l’aria più calda in quota, provocano la formazione di nebbie e nubi basse le quali, limitando l’irraggiamento solare, mantengono di conseguenza un contesto climatico meno mite.

Ma per chi sperava nell’arrivo del vero Inverno le brutte notizie non finiscono qui in quanto, l’anticiclone di Natale prenderà ulteriore energia anche tra la Vigilia di Natale e Santo Stefano, dalle calde terre del continente africano, mantenendo non solo reiterate condizioni di stabilità atmosferica, ma anche scenari climatici davvero anomali su alcune regioni.

